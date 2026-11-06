Estafas y enlaces sospechosos: más de la mitad de quienes estudian online en Colombia sufrió incidentes digitales

La educación virtual también se ha convertido en un terreno para las estafas y otras amenazas informáticas. Una investigación de Kaspersky reveló que el 51 % de las personas que estudiaron de manera online o híbrida en Colombia durante el último año sufrió al menos un incidente digital relacionado con su formación.
El estudio también encontró que el 77 % de los colombianos encuestados realizó algún tipo de estudio durante los últimos 12 meses. De ellos, el 40 % lo hizo completamente en línea y otro 30 % combinó actividades virtuales y presenciales.
Entre los problemas más frecuentes aparecen los mensajes y enlaces sospechosos, que afectaron al 28 % de quienes estudiaron bajo estas modalidades. También se identificaron aplicaciones o sitios web falsos, con un 23 %, además de estafas difundidas en comunidades digitales, cursos fraudulentos, archivos educativos con malware y exposición de información personal.
Las consecuencias no son únicamente tecnológicas. Entre quienes enfrentaron incidentes, el 53 % reportó pérdida de tiempo, mientras otros señalaron afectaciones en su confianza hacia plataformas, proveedores o profesores. El impacto también puede extenderse al bolsillo: Kaspersky advierte que algunas víctimas terminan perdiendo dinero, acceso a plataformas educativas o avances en sus procesos académicos.
La compañía identificó campañas de spam que promocionan supuestos cursos, programas universitarios y préstamos estudiantiles mediante mensajes engañosos y enlaces que conducen a páginas de terceros.
Ante este panorama, los expertos recomiendan utilizar contraseñas diferentes para cada plataforma, activar la autenticación multifactor, verificar la legitimidad de los cursos antes de realizar pagos y evitar redes wifi públicas para actividades sensibles.
La investigación fue realizada en agosto de 2026 con 1.864 personas de entre 18 y 65 años en 18 países que habían estudiado bajo modalidades online o híbridas durante los 12 meses anteriores.