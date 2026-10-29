¿Cotizó durante años y no se pensionó? Proponen devolverle la totalidad de sus ahorros

Las personas que lleguen a la edad de jubilación sin cumplir los requisitos para pensionarse podrían tener nuevas alternativas para disponer de sus ahorros, de acuerdo con una propuesta de contrarreforma pensional impulsada por el Centro Democrático.

Pensionados de fondos privados piden intervención urgente del presidente Abelardo De la Espriella

La iniciativa plantea que los afiliados puedan escoger entre recibir la totalidad de los recursos acumulados durante su vida laboral, incluidos los rendimientos, o acceder a una mensualidad vitalicia, bajo las condiciones que establezca el proyecto.

Según explicó la senadora Claudia Margarita Zuleta en Blu Radio, uno de los puntos centrales de la propuesta es modificar las opciones disponibles para quienes cotizaron al sistema pensional, pero no alcanzaron a reunir las semanas o los requisitos exigidos para obtener una pensión.

Senadora Claudia Margarita Zuleta Murgas Foto: Suministrada a Semana

¿Qué cambiaría para quienes no logren pensionarse?

El proyecto busca ampliar las alternativas para los trabajadores que lleguen a la edad de retiro sin cumplir las condiciones necesarias para acceder a una pensión de vejez.

“Las personas que han cotizado, pero no alcanzan a cumplir los requisitos, serían las más beneficiadas con nuestro proyecto de contrarreforma”, destacó Zuleta.

En ese escenario, los afiliados podrían elegir entre solicitar la devolución de sus recursos o recibir una prestación económica periódica. La propuesta contempla alternativas para quienes cotizaron tanto en el régimen público como en el privado, de acuerdo con las disposiciones planteadas en la iniciativa.

Las personas que no alcanzaron la pensión tendrían una nueva alternativa. Foto: IA

El debate se concentra en el tratamiento que deben recibir los ahorros de las personas que aportaron durante su vida laboral, pero no lograron completar los requisitos para pensionarse.

Una propuesta que deberá debatirse en el Congreso

La devolución total de los ahorros hace parte de una iniciativa más amplia que busca modificar distintos componentes de la reforma pensional impulsada durante el gobierno de Gustavo Petro.

Así cambiaría el sistema de pensiones con contrarreforma del Centro Democrático

Entre los cambios planteados también están recuperar la libertad de elección entre Colpensiones y los fondos privados para determinados afiliados, así como introducir ajustes a las reglas de administración de los recursos pensionales.