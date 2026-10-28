Así cambiaría el sistema de pensiones con contrarreforma del Centro Democrático

El Centro Democrático radicó un proyecto de ley para ajustar la reforma pensional de Gustavo Petro. El documento contempla que los colombianos tengan la capacidad de elegir dónde cotizar y qué hacer con sus ahorros.

La iniciativa, liderada por los senadores Claudia Margarita Zuleta, Andrés Forero y Zandra Bernal, busca la sostenibilidad del sistema a largo plazo, pues el texto que generó Petro habría aumentado el déficit en 470 billones de pesos.

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En primer lugar, el partido propone que hasta con 2,3 salarios mínimos, los ciudadanos decidan si cotizan en Colpensiones o en un fondo privado: “Además, podría cambiar de administrador cada cinco años, sin límite de edad y con doble asesoría”. Entre privados, el traslado podría realizarse cada seis meses.

También se contempla un plazo de seis meses para que quienes coticen por encima de 2,3 salarios mínimos elijan el fondo que administrará el excedente: “Si no lo hacen, se les asignaría uno de manera aleatoria”.

La iniciativa es impulsada por el Centro Democrático. Foto: Mario Franco/Colprensa

El proyecto busca devolverles la posibilidad a los afiliados que no alcanzan a pensionarse a decidir qué hacer con sus ahorros: “Podrían escoger entre la devolución completa del saldo, incluidos rendimientos; la indemnización sustitutiva, o una mensualidad vitalicia. Antes de estas alternativas, se revisarían otras vías, como las semanas reconocidas por hijos, la pensión familiar, el sistema actuarial de equivalencias y la garantía de pensión mínima”.

La propuesta establece que la mensualidad se calcularía con base en el ahorro invertido y en las reglas de actualización previstas para los aportes realizados a Colpensiones. Tendría como piso la renta básica solidaria y como techo el 80 % de un salario mínimo.

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Frente a la tasa de cotización, se contó que seguiría siendo del 16 % del ingreso base de cotización: el empleador asumiría el 75 % y el trabajador el 25 %. Lo que cambiaría sería la distribución de esos recursos, de acuerdo con el componente elegido por el afiliado y las reglas establecidas en el proyecto.

Finalmente, se aclaró que el proyecto mantiene la edad de pensión en 57 años para mujeres y 62 para hombres: “Para estos últimos, el requisito seguiría siendo de 1.300 semanas. En el caso de mujeres, se reduciría el requisito en 15 semanas por año, desde 1.135 semanas en 2026 hasta 1.000 en 2035. Además, quienes estén afiliados a un fondo privado se pensionarían a cualquier edad si cuentan con el capital para financiar el 110 % de una pensión mínima”.