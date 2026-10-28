Gobierno Petro habría gastado $1 billón diarios en campaña política

El ministro de Comercio, Mauricio Gómez Amín, hizo una grave denuncia contra la administración de Gustavo Petro. Según su tesis, ese gobierno habría destinado 1 billón de pesos diarios para la campaña política de 2026.

Así lo describió el alto funcionario frente a los medios de comunicación que acompañaron una de sus visitas en la capital del departamento de Atlántico este 28 de octubre.

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“Recibimos una crisis fiscal sin precedentes. Se gastaron un billón de pesos diarios en la campaña, comprando votos, y no les alcanzó. Pero quebraron el sistema de salud, pero quebraron el sistema de educación, el Icetex, quebraron el Estado, se lo robaron, lo asaltaron, lo desfalcaron”, dijo Gómez Amín.

Frente a ese escenario, el ministro de Comercio manifestó que es importante aclarar las cifras del Estado para poder construir un plan de desarrollo que atienda las necesidades de la nación.

La denuncia la hizo el ministro Mauricio Gómez Amín. Foto: Cortesía prensa Mauricio Gómez Amín

“No podemos construir estos próximos cuatro años sin poner las cuentas claras sobre la mesa, un corte de cuentas para que el país entienda que no vinimos a quejarnos”, agregó el alto funcionario.

Él también describió: “Vamos a construir un plan de desarrollo, viable, serio, desde las regiones, cumpliéndole a cada territorio, sin distingo de color político. Ya pasó la campaña, pero hay que decirle al país cómo recibimos a Colombia para que el país, más nunca, se le ocurra caer en manos de la izquierda que tanto daño le hizo a Colombia”.

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No solo eso. El ministro se despachó contra Gustavo Petro y aseguró que les entregó el país a los terroristas: “Petro quebró el país. El desgobierno de Petro les entregó el país a los terroristas. Él, sus ministros de Defensa cómplices, como Pedro Sánchez, le entregaron a Colombia a los terroristas”.

Frente al manejo de recursos públicos en el marco de la campaña electoral de 2026, las autoridades avanzan en investigaciones. Entre tantas cosas, se analizan contrataciones y testimonios que alertarían del uso de recursos del Estado para ese fin político.