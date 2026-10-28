Llueven críticas a Iván Cepeda por su intervención en el Congreso tras citación al MinAgricultura: “Tusa política”

El senador del Pacto Histórico, Iván Cepeda, recibió una cascada de críticas porque aprovechó un debate de control político contra el ministro de Agricultura, Indalecio Dangond, para hacer explosivos señalamientos en su contra y de paso contra el presidente Abelardo De La Espriella.

Ocurrió en la noche de este martes, 27 de octubre, cuando Cepeda, cargado de tigre, dijo, entre otras cosas que el Gobierno De La Espriella buscaba frenar y acabar con la entrega de tierras que venía adelantando Gustavo Petro. También se refirió a unos predios y extensiones de tierras baldías que hoy, según él, están en manos de familiares de funcionarios del Estado. También habló de narcotráfico y otros hechos.

Dangond, no se quedó callado y respondió: “Soy banquero, yo sé de esto. Resulta que el señor Iván Cepeda me estaba preguntando si había intervenido en una de las preguntas por un crédito de su amigo, exconsejero de paz. Mire, doctor Cepeda, si yo pudiera dar un subsidio, al primero que se lo daría es a usted para ver si hace algo productivo en su vida”, le dijo el ministro.

Y añadió: “Tengo mi vida tranquila, mi familia no ha vendido tierras a nadie”.

Duelo verbal en el Congreso: Cepeda anuncia denuncias y Dangond responde con fuertes señalamientos Foto: Redes sociales

El senador del Partido Conservador, Marcos Daniel Pineda, se declaró profundamente “decepcionado” por la manera como “Iván Cepeda encaró el debate sobre el agro colombiano”.

Dijo: “Esperaba de usted mayor profundidad académica y técnica. Esperaba de usted que le contara al país las verdades preocupaciones que tenemos quienes estamos trabajando en defensa del campo y los campesinos”.

Marcos Daniel Pineda, senador del Partido Conservador. Foto: alexandra ruiz poveda-semana

Remató: “Su intervención sonó más a tusa política que a preocupación por los campesinos de Colombia”.

Iván Cepeda y Hernán Cadavid. Foto: SEMANA

Por su parte, el senador del Centro Democrático, Hernán Cadavid, afirmó: “Lo único que yo encontré, senador Iván Cepeda, en su presentación, fueron las mismas acusaciones de siempre. Todo el mundo es paramilitar, todo el mundo es narcotraficante. Aquí nadie ha hecho las cosas bien distinto a ustedes. Y usted ha venido a este Congreso desde hace muchos años a plantear los mismos pronunciamientos”.

Indalecio Dangond e Iván Cepeda. Foto: SEMANA.

Juan Caicedo, también senador del Centro Democrático, reaccionó.

“Iván Cepeda cita al ministro de Agricultura para decir que el Gobierno del presidente Abelardo busca frenar y acabar con la entrega de tierras que venía adelantando Petro. Lo que no dice es que la entrega de tierras y la titulación de predios fueron un fracaso durante ese gobierno”, afirmó.

Germán Rodríguez, senador de Salvación Nacional, resumió que “Iván Cepeda no ha hecho nada durante todos los años que ha estado viviendo de la teta del Estado”.