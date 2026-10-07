Senador Hernán Cadavid cuestiona a Iván Cepeda por oponerse al estatuto antiterrorista: “Se acabó”

El estatuto antiterrorista que será presentado por el Gobierno de Abelardo De La Espriella al Congreso en los próximos días ha despertado un amplio debate en el país.

Gobierno prepara el estatuto antiterrorista: habrá lista de grupos criminales, un duro régimen carcelario, persecución a bienes y más

Desde la izquierda han cuestionado lo que se plantea y una de las voces más críticas ha sido la del excandidato presidencial y senador Iván Cepeda, del Pacto Histórico.

Su colega Hernán Cadavid, del Centro Democrático, lo criticó diciendo que fue en el gobierno del expresidente Gustavo Petro cuando asesinaron a un candidato presidencial, haciendo referencia a Miguel Uribe Turbay.

“Senador Cepeda. En el Gobierno donde persiguieron a la oposición y nos mataron a un candidato presidencial fue durante el de ustedes que decía defender los derechos humanos. El tiempo de complacencia con delincuentes, se acabó. El estatuto antiterrorista va”, aseguró Cadavid.

Por su parte, Cepeda cuestionó si el estatuto antiterrorista es un “régimen dictatorial”. “Es un compendio de decisiones y preceptos que sustituyen el Estado de derecho en Colombia y entronizan un régimen abiertamente dictatorial. Este proyecto es en realidad un instrumento, cuyo carácter genérico podría dar lugar a toda clase de violaciones de derechos humanos”, criticó el líder del petrismo.

Según Cepeda, el proyecto se basaría en modelos jurídicos y legales estadounidenses y no en el derecho internacional y los derechos humanos.

“En esta línea de definición genérica, la forma en que caracteriza al terrorismo es especialmente vaga. Terrorista es cualquier acción que produzca miedo, pánico, zozobra, riesgo, amenazas o utilización de violencia. Es decir, potencialmente cualquier clase de conducta ilícita o, incluso, acciones que hoy están inscritas dentro de la legalidad. Bajo esta definiciones, el actual gobierno entraría en esa categoría”, cuestionó el excandidato presidencial.

Según el borrador que se ha conocido del estatuto antiterrorista, la propuesta contempla que haya una lista de grupos terroristas para aplicar medidas más fuertes para combatirlos.

El estatuto antiterrorista está siendo liderado por el ministro del Interior, Rodrigo Lara. Foto: Ministerio del Interior.

Se habla de un régimen penitenciario especial para los cabecillas de los grupos criminales en el que tendrían pocos beneficios y se plantea una opción de sometimiento sin dar amplios beneficios a los delincuentes. Si hay colaboración con la justicia y entrega de información podrían reducir sus penas.

En materia de cooperación internacional menciona que se trabajaría articuladamente con otros países para frenar el lavado de activos y otros delitos.

Se contempla la compra masiva de cámaras inteligentes que puedan ayudar a la fuerza pública y al Ejército a combatir a los criminales. Y se crearía un Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana que estará adscrito al Ministerio del Interior y habrá una oficina del Alto Comisionado Contra el Terrorismo, adscrita al Dapre.

El estatuto anticorrupción contempla un proyecto de ley ordinaria y otro de estatutaria que deberán ser discutidos por el Congreso y posteriormente pasar por el estudio de la Corte Constitucional.