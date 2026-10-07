Iván Cepeda se opone al estatuto antiterrorista de Abelardo De La Espriella: “Quedará con las manos libres”

Iván Cepeda, senador del Pacto Histórico, reprochó el estatuto antiterrorista que presentará el Gobierno nacional para atacar a los grupos armados ilegales. Aunque el texto sigue bajo reserva y solo se conocerá este jueves, el líder de la izquierda ya mostró sus reparos.

La teoría del congresista es que el documento sustituiría al Estado y sepultaría la Constitución: “Un régimen despótico y autoritario quedará con las manos libres para atentar contra los derechos humanos de la ciudadanía en Colombia”.

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Para Cepeda, el estatuto sería un instrumento que podría dar lugar a toda clase de violaciones, y le preocupa que como modelo de referencia principal sea el estadounidense. Incluso, criticó que la definición de terrorismo es vaga.

“Terrorista es cualquier acción que produzca miedo, pánico, zozobra, riesgo, amenazas o utilización de violencia. Es decir, potencialmente cualquier clase de conducta ilícita o, incluso, acciones que hoy están inscritas dentro de la legalidad. Bajo estas definiciones, el actual Gobierno entraría en esa categoría”, comentó el excandidato presidencial.

Iván Cepeda, excandidato presidencial y senador del Pacto Histórico Foto: Catalina Olaya

Otro de sus reparos tiene que ver que el Gobierno nacional sea quien defina los nombres de personas o grupos terroristas sin que exista una decisión judicial: “También abre un amplio espectro para la arbitrariedad y las decisiones de carácter dictatorial”.

Para Cepeda, la posible inclusión en la lista de personas, y no solamente de organizaciones, abriría la posibilidad a todo tipo de violaciones de derechos individuales y libertades públicas: “Afectaciones irreparables al buen nombre, sanciones económicas y graves daños patrimoniales sin tener antecedentes, condenas o sanciones de carácter penal”.

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Finalmente, agregó que la figura del alto comisionado contra el terrorismo “se convierte en la creación de un cargo con plenos poderes, que es definido bajo estado de excepción por Abelardo de la Espriella, y que excede el periodo de cualquier gobierno, puesto que está previsto para una duración de cinco años”.