Rodrigo Lara anticipa “pócima judicial” para organizaciones terroristas

Rodrigo Lara, ministro del Interior, reveló que este jueves, 8 de octubre, el Gobierno nacional destapará las cartas del estatuto antiterrorista.

“El jueves presentaré en el Consejo de Política Criminal la pócima jurídica que necesitamos para enfrentarlos y derrotarlos: el estatuto antiterrorista”, comentó el alto funcionario.

La tesis del ministro es que cada día se corrobora con pruebas contundentes el carácter terrorista de estas organizaciones ilegales, como las disidencias de las Farc que actúan en el Cauca.

“La presión militar empieza a producir resultados”: ministro del Interior, Rodrigo Lara, se pronunció sobre sometimiento de las ACSN

El Consejo Superior de Política Criminal es un organismo colegiado asesor del Gobierno nacional en la implementación de la política criminal del Estado.

“Este organismo debe presentar conceptos, no vinculantes, sobre todos los proyectos de ley y actos legislativos en materia penal que cursan en el Congreso de la República”, describió el Ministerio de Justicia.