MinInterior anuncia reforma para destrabar consulta previa con comunidades: digitalizarán 100 % de los expedientes represados

El Gobierno de Abelardo De La Espriella ha dejado clara desde su llegada su intención de transformar el proceso de consulta previa con comunidades, con el fin de destrabar procedimientos que llevan represados varios años y, a la vez, agilizar los proyectos de infraestructura y energía en distintas zonas del país.

Rodrigo Lara reacciona a denuncia de SEMANA sobre minería ilegal y anuncia fuertes medidas contra ese delito

Este cambio tuvo un nuevo avance en las últimas horas, tras el anuncio hecho por el ministro del Interior, Rodrigo Lara, quien aseguró que viene una reforma al procedimiento de la consulta previa sin afectar su núcleo.

Rodrigo Lara, ministro del Interior, anunció una reforma al procedimiento de consulta previa para reducir el represamiento de expedientes. Foto: Cortesía Grupo Energia Bogotá

“La consulta previa se respeta. El represamiento, no. Presentamos el plan de destrabe, transformación y sistematización de la Dirección de la Autoridad Nacional de Consulta Previa”, precisó el ministro.

Presidente De La Espriella promete en diez días solucionar crisis de agua potable en Santa Marta: convocó reunión urgente

De acuerdo con lo presentado, se buscará digitalizar el 100 % de los expedientes represados, además de implementar una ventanilla única digital, con un responsable y una fecha por proceso.

El plan contempla alertas, términos y un tablero nacional de control, además de un comité independiente de seguimiento, que no sustituye a la autoridad ni decide los procesos.

El Gobierno busca digitalizar el 100 % de los expedientes represados y crear una ventanilla única para hacer seguimiento a cada proceso. Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO-SEMANA/ SUMINISTRADAS A SEMANA API

“Meta en 90 días: reducción sustancial del represamiento, decisiones y cierres. El núcleo del derecho no se toca. Lo que se acaba es el expediente sin dueño, el trámite opaco y el proceso que no cierra. Directiva presidencial y proyecto de ley para darle seguridad jurídica, precisión y transparencia al procedimiento”, precisó el ministro.

Además, estableció una regla de cierre mediante la eliminación del test de proporcionalidad, el cual no reemplaza el diálogo ni el derecho. Solo evita que, agotada la actuación, el cierre quede suspendido en un trámite adicional sin término. La autoridad decide con lo que obra en el expediente, detalló el ministro.

Rodrigo Lara anunció la eliminación del test de proporcionalidad como parte de las medidas para agilizar el cierre de los procesos. Foto: Ejército

El ministro también puso como ejemplo el proyecto Sirius y aseguró que no existe, en la Dirección de Consulta Previa, un responsable y que hay 280 consultas distribuidas entre 200 o 150 contratistas, quienes tienen la información en sus computadores, dado que no existe un expediente digital ni un sistema de gestión.