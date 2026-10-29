La brecha en las licencias parentales: madres colombianas toman 92,5 días de ausencia laboral

Las madres en Colombia toman licencias parentales ocho veces más largas que los padres y recurren con mayor frecuencia a vacaciones y permisos médicos para extender su ausencia laboral. Así lo revela un análisis de Deel, plataforma global de gestión de nómina y recursos humanos, que también examinó la permanencia de hombres y mujeres en sus empleos después de regresar de estas licencias.

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El estudio se basa en datos anonimizados de más de 7.000 empleados en 97 países, recopilados entre 2021 y 2026. Para América Latina, el análisis se concentró en Colombia, Brasil y México.

En Colombia, las madres tomaron una media de 90 días hábiles de licencia parental, frente a 11 días entre los padres. La diferencia también se refleja en el uso de otros permisos: el 50 % de las madres analizadas recurrió a vacaciones o licencias médicas para prolongar su ausencia, frente al 27,8 % de los padres.

Al incorporar esos días adicionales, la mediana del tiempo total de ausencia de las madres aumentó a 92,5 días hábiles, mientras que entre los padres se mantuvo en 11 días. Según Deel, la diferencia de 22,2 puntos porcentuales en el uso de estos permisos fue la más amplia entre los tres países latinoamericanos examinados.

Un mes después del regreso, el 9,1 % de las madres en Colombia había dejado su empleo. Foto: Getty Images

¿Qué pasa después del regreso al trabajo?

El informe también identificó diferencias en la permanencia laboral tras finalizar las licencias. Un mes después del regreso, el 9,1 % de las madres en Colombia había dejado su empleo, frente al 6 % de los padres. A los tres meses, la proporción llegó al 15,6 % entre las mujeres y al 6,8 % entre los hombres.

Pese a esta diferencia, Colombia registró la menor brecha entre madres y padres de los tres mercados analizados a los tres meses del regreso. En Brasil, la diferencia fue de 10 puntos porcentuales y en México, de 15,3 puntos.

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Deel advirtió que los datos permiten identificar patrones de permanencia, pero no establecer las razones de las salidas ni demostrar que exista una relación directa entre las licencias parentales y la desvinculación laboral.

Los resultados ponen sobre la mesa las diferencias en la distribución del tiempo de cuidado y sus posibles implicaciones para la continuidad laboral. También se conocen en medio del debate legislativo en Colombia sobre el proyecto de ley 014 de 2026, aprobado en primer debate, que busca ampliar gradualmente la licencia de paternidad hasta 12 semanas.