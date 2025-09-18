Casarse en esta ciudad de EE. UU. será mucho más caro: licencias de matrimonio subirán hasta $220 dólares

El Condado de Los Ángeles aprobó recientemente una ordenanza que incrementará de forma considerable las tarifas para obtener licencias de matrimonio, incluyendo las versiones confidenciales, así como los costos de ceremonias civiles y servicios de testigos.

A partir de aproximadamente 30 días después de la aprobación, la licencia de matrimonio pública pasará de $91 a $176 dólares; la licencia confidencial, que no requiere testigo, subirá de $85 a $220 dólares.

El registro del Condado explicó que este incremento responde en parte a ajustes por costo de vida acumulados desde la última modificación sustancial en 2009, así como a mejoras operativas y exigencias legales añadidas. Entre estas últimas se incluye el reconocimiento legal formal de los matrimonios entre personas del mismo sexo y la implementación de sistemas digitales y procedimientos que demandan más personal y recursos.

El novio coloca el anillo en el dedo de su futura esposa. | Foto: Getty Images

Más allá de las licencias, otros servicios vinculados al matrimonio también verán aumentos. Una ceremonia civil en una oficina del Secretario del Condado pasará de costar $35 a $44 dólares, y el servicio de testigo proporcionado por el condado en caso de que los contrayentes no lleven uno será de $26 dólares, frente a los $20 actuales.

Según el estudio realizado por el Auditor-Controlador del Condado, el aumento de tarifas no solo busca cubrir los gastos corrientes como salarios, beneficios y suministros, sino también compensar inversión en sistemas como MyTime, desarrollo tecnológico, mantenimiento, además de nuevas cargas administrativas impuestas por el estado y los pasos adicionales requeridos para verificar documentos de identidad, cumplimiento legal y opciones de nombre.

Este ajuste también responde a la necesidad de alinearse o acercarse a lo que cobran otros condados de California por los mismos trámites.

Figuras de boda de novios | Foto: Getty Images

En el análisis comparativo que realizó el RR/CC (Departamento de Registro y Elección del Condado), se revisaron tarifas de condados como San Diego, Orange, Riverside, Contra Costa, San Bernardino, San Francisco y Ventura. El promedio para una licencia de matrimonio simple en esos condados ronda los $100 dólares, mientras que la licencia confidencial promedia $107 dólares, con algunas variaciones.

Algunos residentes han expresado preocupación por el impacto que este aumento pueda tener, especialmente para parejas de bajos ingresos o quienes planean realizar trámites rápidos y con pocos testigos. Sin embargo, las autoridades insisten en que las tarifas actuales “ya no reflejan los costos reales” de operación ni contemplan décadas de inflación, aumentos salariales mínimos impuestos por el estado, ni los gastos asociados con los nuevos sistemas digitales y regulaciones.