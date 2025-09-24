Gente
Cartagena ahora es destino de romance con pasarela nupcial en el Castillo de San Felipe de Barajas
La pasarela nupcial dio inicio al Cartagena Wedding Dreams + Wedding Forum 2025.
Cartagena de Indias vivió una noche inolvidable con la pasarela nupcial que abrió la tercera versión de Cartagena Wedding Dreams + Wedding Forum, celebrada en el Castillo de San Felipe de Barajas, una fortificación que inició su construcción en 1656, reforzada y ampliada en el siglo XVIII (1762-1763), y que es parte de la declaratoria de Patrimonio Mundial de la Unesco desde 1984, la cual incluye al Puerto, Fortalezas y Conjunto Monumental de La Heroica.
El alcalde de Cartagena, Dumek Turbay, dijo que este tipo de eventos colocan a la ciudad en la mirada del país y el mundo entero.
“El segmento de romance: bodas, lunas de miel, pedidas de mano, planes románticos, no es un lujo, es una cadena productiva que impulsa nuestra economía, fortalece al sector turístico y proyecta a Cartagena como destino emblemático para quienes buscan celebrar el amor”, afirmó el mandatario.
En esta versión participan destacados expertos internacionales, así como mayoristas procedentes de países como Brasil, México y Perú, quienes inspeccionan el destino para fortalecer la emisión de turistas hacia nuestra ciudad.
La secretaria de turismo, Teremar Londoño Zurek, manifestó “Hoy es un honor recibir a todos los invitados de honor a nuestra ciudad y abrirle las puertas al mundo de bodas y romance. Cartagena sigue brillando y conectándonos con el mundo entero”.
“Cartagena cuenta con escenarios patrimoniales, naturales e históricos de incomparable belleza para celebrar bodas. Aquí, la imponencia del Castillo de San Felipe no es solo un telón de fondo, sino un referente vivo de historia y romance donde cada boda se convierte en experiencia única. Queremos destacar públicamente también al equipo organizador de Cartagena Wedding Dreams: Mary Cuéter, Carmen Otero, Juan Pablo Estrada, Tatiana Tarón, Silvia Zúñiga, Eddy Martínez y Claudia Carrillo, por su experticia, dedicación y capacidad para poner a Cartagena en un lugar privilegiado del mapa nacional e internacional del turismo de romance”, comentó Liliana Rodríguez Hurtado, presidente ejecutiva de Corpoturismo.