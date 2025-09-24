Cartagena ahora es destino de romance con pasarela nupcial en el Castillo de San Felipe de Barajas

Cartagena de Indias vivió una noche inolvidable con la pasarela nupcial que abrió la tercera versión de Cartagena Wedding Dreams + Wedding Forum, celebrada en el Castillo de San Felipe de Barajas, una fortificación que inició su construcción en 1656, reforzada y ampliada en el siglo XVIII (1762-1763), y que es parte de la declaratoria de Patrimonio Mundial de la Unesco desde 1984, la cual incluye al Puerto, Fortalezas y Conjunto Monumental de La Heroica.

El alcalde de Cartagena, Dumek Turbay, dijo que este tipo de eventos colocan a la ciudad en la mirada del país y el mundo entero.

“El segmento de romance: bodas, lunas de miel, pedidas de mano, planes románticos, no es un lujo, es una cadena productiva que impulsa nuestra economía, fortalece al sector turístico y proyecta a Cartagena como destino emblemático para quienes buscan celebrar el amor”, afirmó el mandatario.

En esta versión participan destacados expertos internacionales, así como mayoristas procedentes de países como Brasil, México y Perú, quienes inspeccionan el destino para fortalecer la emisión de turistas hacia nuestra ciudad.

Evento en Cartagena, Bolívar. | Foto: Suministrada a SEMANA.

La secretaria de turismo, Teremar Londoño Zurek, manifestó “Hoy es un honor recibir a todos los invitados de honor a nuestra ciudad y abrirle las puertas al mundo de bodas y romance. Cartagena sigue brillando y conectándonos con el mundo entero”.

Postal de Cartagena de Indias. | Foto: Guillermo Torres / Semana