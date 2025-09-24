Suscribirse

Gente

Cartagena ahora es destino de romance con pasarela nupcial en el Castillo de San Felipe de Barajas

La pasarela nupcial dio inicio al Cartagena Wedding Dreams + Wedding Forum 2025.

Redacción Semana
24 de septiembre de 2025, 6:22 p. m.
Pasarela nupcial en Cartagena.
Pasarela nupcial en Cartagena. | Foto: Suministrada a SEMANA.

Cartagena de Indias vivió una noche inolvidable con la pasarela nupcial que abrió la tercera versión de Cartagena Wedding Dreams + Wedding Forum, celebrada en el Castillo de San Felipe de Barajas, una fortificación que inició su construcción en 1656, reforzada y ampliada en el siglo XVIII (1762-1763), y que es parte de la declaratoria de Patrimonio Mundial de la Unesco desde 1984, la cual incluye al Puerto, Fortalezas y Conjunto Monumental de La Heroica.

El alcalde de Cartagena, Dumek Turbay, dijo que este tipo de eventos colocan a la ciudad en la mirada del país y el mundo entero.

“El segmento de romance: bodas, lunas de miel, pedidas de mano, planes románticos, no es un lujo, es una cadena productiva que impulsa nuestra economía, fortalece al sector turístico y proyecta a Cartagena como destino emblemático para quienes buscan celebrar el amor”, afirmó el mandatario.

En esta versión participan destacados expertos internacionales, así como mayoristas procedentes de países como Brasil, México y Perú, quienes inspeccionan el destino para fortalecer la emisión de turistas hacia nuestra ciudad.

Evento en Cartagena, Bolívar.
Evento en Cartagena, Bolívar. | Foto: Suministrada a SEMANA.
Contexto: Hombre le propina brutal golpiza a su compañera sentimental en Cartagena: este es el repudiable caso

La secretaria de turismo, Teremar Londoño Zurek, manifestó “Hoy es un honor recibir a todos los invitados de honor a nuestra ciudad y abrirle las puertas al mundo de bodas y romance. Cartagena sigue brillando y conectándonos con el mundo entero”.

-
Postal de Cartagena de Indias. | Foto: Guillermo Torres / Semana

“Cartagena cuenta con escenarios patrimoniales, naturales e históricos de incomparable belleza para celebrar bodas. Aquí, la imponencia del Castillo de San Felipe no es solo un telón de fondo, sino un referente vivo de historia y romance donde cada boda se convierte en experiencia única. Queremos destacar públicamente también al equipo organizador de Cartagena Wedding Dreams: Mary Cuéter, Carmen Otero, Juan Pablo Estrada, Tatiana Tarón, Silvia Zúñiga, Eddy Martínez y Claudia Carrillo, por su experticia, dedicación y capacidad para poner a Cartagena en un lugar privilegiado del mapa nacional e internacional del turismo de romance”, comentó Liliana Rodríguez Hurtado, presidente ejecutiva de Corpoturismo.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. La Casa Blanca estrena su particular “paseo de la fama” con una sorpresa en el espacio de Biden

2. Brasil le robó millonario negocio a Estados Unidos: así es como está negociando con China

3. “Sí o sí va la constituyente”: Armando Benedetti entrega detalles del proceso que adelanta el Gobierno nacional

4. Congresista pide que la Corte Penal Internacional investigue los crímenes del antiguo secretariado de las Farc

5. La ‘pulla’ de Luz Adriana Camargo a la fiscal del caso contra Nicolás Petro: “Se requiere de lealtad institucional”

LEER MENOS

Noticias relacionadas

CartagenaBolívarMatrimonios

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.