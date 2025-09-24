Hombre le propina brutal golpiza a su compañera sentimental en Cartagena: este es el repudiable caso

Un nuevo caso de violencia contra la mujer se registró en la ciudad de Cartagena. Un hombre quedó grabado mientras agredía brutalmente a su compañera sentimental, en una transitada vía del suroriente de la ciudad.

En las filmaciones, que se hicieron virales por medio de redes sociales, se logra ver cómo el hombre le propinaba golpes a la mujer e, incluso, la arrastraba por la calle. Estas imágenes causaron repudio y la reacción de las autoridades judiciales y administrativas, quienes anunciaron las respectivas investigaciones del caso para que haya justicia.

Por medio de su cuenta en la red social X, el alcalde de Cartagena, Dumek Turbay, dijo que avanzarían en la denuncia en contra de esta persona.

“¡Aquí está el agresor! Cínico y justificando su actuar, como era de esperarse. Sintió la presión luego de que ayer publicáramos el video y nuestra Policía de Cartagena, con el apoyo de la Secretaría del Interior de Cartagena, trabajaran en su búsqueda. Nos llegaron cientos de mensajes reportando su ubicación y solo era cuestión de tiempo encontrarlo”, manifestó el alcalde.

Al mismo tiempo, el mandatario señaló que no van a permitir que este tipo de situaciones de violencia se sigan registrando.

“Será puesto a disposición de la Fiscalía. Haremos que le caiga todo el peso de la ley. En Cartagena, rechazamos rotundamente este tipo de episodios de violencia de género y desde la Alcaldía, trabajamos incansablemente por su prevención”, agregó en la publicación.

— Dumek Turbay Paz (@dumek_turbay) September 23, 2025

El mandatario de los cartageneros también precisó que la víctima viene siendo acompañada por la dependencia encargada de estos asuntos.

“Lo vamos a denunciar por tentativa de homicidio ante la Fiscalía. Y desde la Secretaría de Desarrollo Social, a través de la Oficina de Asuntos para la Mujer, se ha dispuesto todo al acompañamiento a la víctima, conforme con las garantías necesarias para salvaguardar su integridad física y emocional”, agregó Turbay.

A su turno, el diputado de la Asamblea de Bolívar, Zaith Adechine, rechazó este hecho de violencia ocurrido en su departamento.

“La indignación ciudadana lo llevó a entregarse. Ahora, corresponde a la justicia actuar sin dilaciones. La violencia contra la mujer no puede quedar impune”, expresó por medio de su cuenta de X.

— Zaith Adechine (@Zadechine) September 23, 2025