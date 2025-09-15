“Hemos pedido una sanción severa”: alcalde de Cartagena pide cancelar licencia de turismo a agencia tras accidente en Barú

El alcalde de Cartagena, Dumek Turbay, pidió a la Secretaría de Turismo de la ciudad una “sanción severa” a la empresa “Evelin Tours Cartagena”, tras un fuerte accidente en Barú, que tiene internado en un centro médico a un viajero.

Se trata de Sebastián Valencia Rivera, un vallecaucano de 37 años, que fue golpeado por una lancha en el sector conocido como Playa Tranquila, en la zona insular de Cartagena.

Sebastián Valencia Rivera, turista arrollado por un embarcación en Barú, en Cartagena, en el hospital Universitario del Caribe. | Foto: Alcaldía de Cartagena

“Lo que le hemos pedido a la Secretaría de Turismo es primero una sanción severa, que le cancelen la licencia de operación a esa empresa de turismo. Ojo, no estoy inhabilitado para decir esto porque la que va a tomar la decisión es ella, pero debería cancelarle la licencia a esa empresa operadora”, dijo el mandatario.

Además, pidió a la Capitanía de Puerto una sanción al piloto de la lancha pues, según denunció Marcela López, la esposa del turista afectado, esa persona no tiene ningún tipo de documentación para conducir esas embarcaciones.

“Deberíamos también no permitirle nunca más, y es lo que le hemos dicho la Capitanía de Puerto, que el piloto no vuelva a estar encima de una embarcación en ese sector. En Playa Blanca hay que respetar la señalización turística y el bollado que se instaló”, dijo Turbay.

Pero esas no son las únicas medidas que se buscan para frenar este tipo de atropellos en aguas de la zona insular de Cartagena.

Según informó la Alcaldía, los turistas implicados interpusieron una denuncia, ante la Fiscalía General de la Nación, contra las personas que piloteaban la embarcación.

“La lancha es una lancha ilegal, no tiene papeles. Esto ha sido nuestra peor pesadilla”, dijo al Canal Cartagena, Marcela Posada.

“La empresa con la que viajé, que me recomendaron, no me dio póliza. No tengo absolutamente nada”, añadió.

El accidente sucedió el pasado 11 de septiembre cuando la embarcación arrolló al turista en una zona habilitada para bañistas, lo que le provocó múltiples fracturas.

El turista identificado como Sebastián Valencia Rivera fue trasladado al Hospital Universitario del Caribe, donde le brindaron atención.