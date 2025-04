¿Cómo lograron París, Singapur y San Francisco convertirse en las ciudades con la mejor movilidad del mundo?

Este ranking publicado por el centro de estudios The Oliver Wyman Forum y la Universidad de Berkeley evalúa tres categorías: la inversión en movilidad sostenible, la eficacia del transporte público y la adopción de nuevas tecnologías como la Inteligencia Artificial o los vehículos autónomos. En 2024, San Francisco, París, Singapur, Múnich, Ámsterdam, Estocolmo, Berlín, Nueva York, Zúrich y Londres encabezaron la prestigiosa lista.

Darío Hidalgo, docente de Transporte y Logística de la Universidad Javeriana y experto en movilidad, explicó que todas “son ciudades que, en general, tienen cierta compacidad; es decir, las distancias de viaje no son excesivamente largas y las personas tienen muchas de las cosas que necesitan en su entorno cercano. La otra característica es que se pueden lograr ciertos niveles de densidad y esto facilita que muchos de los viajes se puedan realizar a pie o en bicicleta. En el caso de San Francisco, es porque la ciudad ha estado muy orientada a la tecnología”.

La mejor de Europa

De talla mundial

Los niveles de densidad, por su parte, se refieren a la cantidad de personas que viven en un área determinada. Según Hidalgo, conseguir un nivel de densidad apropiado “facilita que muchos de los viajes se puedan realizar a pie o en bicicleta. El caso de Ámsterdam es extraordinario. Por otro lado, al tener un excelente sistema de transporte público (metro, tranvía, buses), se facilita conectar los viajes cuando ya no es posible desplazarse de forma no motorizada. Son ciudades muy incluyentes”, aseguró.

Modelos más sostenibles

“Se prioriza que los desplazamientos no sean tan largos y que las tecnologías que se utilicen no sean contaminantes ni generen problemas en la salud humana. Así mismo, la inclusión habla de la dimensión social: que las personas de menores ingresos no tengan tantas dificultades para acceder a las oportunidades urbanas como el transporte y que puedan disfrutar la ciudad”, puntualizó Hidalgo.