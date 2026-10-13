Davivienda Group S.A. informó que el Banco Davivienda S.A. y el Banco DAVIbank S.A. suscribieron el 13 de octubre de 2026 un contrato de cesión parcial de activos y contratos, con el que se transferirán a Davivienda los activos, pasivos y contratos relacionados con el negocio financiero y bancario de DAVIbank en Colombia.

Este es el monto que Colombia pediría al FMI, según estimaciones de Davivienda

La operación, autorizada previamente por las juntas directivas de ambas entidades, tiene un valor neto estimado de 2,18 billones de pesos e incluye activos por más de 38,3 billones de pesos, de acuerdo con el comunicado divulgado por el grupo financiero.

Davibank anunció información relevante para sus usuarios. Foto: Davivienda

La fecha prevista para hacer efectiva la cesión e integrar las operaciones de DAVIbank en Colombia con las del Banco Davivienda es el próximo 1 de noviembre de 2026.

El proceso cuenta con la aprobación de la Superintendencia Financiera de Colombia, que autorizó la integración mediante la Resolución No. 1505 del 2 de octubre de 2026. La entidad de vigilancia dio así luz verde a la transferencia parcial de activos, pasivos y contratos entre los dos bancos.

En el contrato suscrito, DAVIbank S.A. figura como cedente, mientras que Banco Davivienda S.A. actúa como cesionario. La transferencia comprende los elementos vinculados con el negocio financiero y bancario de DAVIbank en el país, según los términos anunciados por Davivienda Group.

Banco Davivienda anunció su integración con Scotiabank. Foto: Cortesía

Continuidad de los servicios

En cuanto a los clientes de DAVIbank, la entidad señaló que la integración no implicará cambios inmediatos en sus productos ni en los canales de atención. Según la información divulgada, los contratos, productos, servicios, contraseñas y plataformas continuarán funcionando de manera habitual.

Davivienda baja al 8 % sus tasas de vivienda para damnificados por el terremoto

El comunicado también indicó que los usuarios podrán seguir utilizando la aplicación móvil, la banca virtual y los canales de atención de DAVIbank con normalidad. Asimismo, mantendrán el acceso a la red de oficinas y cajeros automáticos de Davivienda.

Sobre el alcance de la operación, Davivienda Group afirmó que, a partir de la fecha efectiva de la integración, Davivienda aumentará sus capacidades para ofrecer servicios financieros con un enfoque multilatino global.