Finanzas
Este es el nuevo monto máximo que no le pueden embargar en Colombia, según la Superfinanciera
Conozca la cifra exacta protegida, el saldo que sí le pueden retener y las excepciones legales.
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2 de noviembre de 2026 a las 6:20 a. m.
La Superfinanciera expidió un monto que rige desde el 1 de octubre de 2026 hasta el 30 de septiembre de 2027. Foto: Colprensa - Getty Images - Composición SEMANA
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