La SIC archiva investigación contra Ecopetrol y sus filiales Cenit y Ocensa: se libran de millonaria multa

La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) notificó formalmente el archivo definitivo de la investigación administrativa que adelantaba contra Ecopetrol y sus empresas filiales, Transporte y Logística de Hidrocarburos S.A.S. (Cenit) y Oleoducto Central S.A. (Ocensa).

Ecopetrol tuvo ganancias netas por $13,7 billones en nueve meses, con crecimiento de casi 83%

La decisión, oficializada mediante la Resolución No. 88976 de 2026, pone fin a un proceso iniciado en 2024 que indagaba presuntas infracciones al régimen de protección de la libre competencia económica.

Con este archivo definitivo, las sociedades del Grupo Ecopetrol eliminan por completo el riesgo de enfrentar una multa que habría podido ascender a más de 525 mil millones de pesos.

La investigación buscaba esclarecer si existió un supuesto direccionamiento en los procesos de contratación del servicio de helicópteros por el grupo empresarial entre 2011 y 2023, bajo el marco del artículo 1 de la Ley 155 de 1959.

Ecopetrol tuvo ganancias netas por $13,7 billones en nueve meses, con crecimiento de casi 83 %. Foto: Colprensa

De acuerdo con la información relevante suministrada por la compañía petrolera a la Superintendencia Financiera, la SIC fundamentó su decisión en cuatro conclusiones principales que desvirtúan las sospechas de irregularidades.

En primer lugar, el ente de control constató que no se logró acreditar la existencia de coordinación ni de direccionamiento en los procesos de contratación para favorecer a ningún proponente específico por parte de las empresas del grupo.

En segundo lugar, se determinó que en los procesos de selección siempre existió una pluralidad de oferentes y una dinámica competitiva activa, las cuales fueron debidamente aseguradas por Ecopetrol, Cenit y Ocensa.

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La SIC validó que las exigencias contractuales relacionadas con la antigüedad y disponibilidad de las aeronaves contaban con un sólido sustento técnico. Estos requisitos respondían directamente a los estándares de seguridad operacional del sector y a la política corporativa “Primero la vida”, guardando una relación directa y proporcional con el objeto que se pretendía contratar.

Finalmente, el ente regulador concluyó que las cancelaciones de algunos de los procesos de contratación analizados estuvieron plenamente justificadas.

La SIC también ordenó archivar la investigación que pesaba sobre cinco personas naturales vinculadas a la filial Cenit. A estas personas se les señalaba de haber presuntamente colaborado, facilitado, autorizado, ejecutado o tolerado las conductas investigadas.

Cenit, Transporte y Logística de Hidrocarburos S.A.S., es una empresa filial del Grupo Ecopetrol. Foto: A.P.I

En el plano procedimental, se conoció que la SIC acogió la recomendación de archivo emitida por su Consejo Asesor de Competencia. Con esto, la Superintendencia se apartó de la recomendación de sanción que previamente había formulado la Delegatura para la Protección de la Competencia en relación con la imputación subsidiaria.

No obstante, contra esta resolución de archivo aún procede el recurso de reposición, el cual podrá ser interpuesto dentro de los diez días hábiles siguientes a la notificación de las partes.