Últimamente tengo la sensación de que la enfermedad está tocando a las puertas de demasiadas familias.

Cada día escuchamos historias de personas que enfrentan diagnósticos de cáncer, enfermedades autoinmunes, esclerosis múltiple, infartos, accidentes cerebrovasculares y tantas otras situaciones que transforman radicalmente sus vidas y las de quienes las aman.

Parece que todos tenemos cerca a alguien que está librando una batalla por su salud.

Y cada vez que acompaño a una de estas personas, no puedo evitar preguntarme qué está sucediendo con nuestra manera de vivir.

Llevo muchos años dedicando una parte importante de mi vida a lo que me gusta llamar ser acompañante de almas. He tenido el privilegio de caminar al lado de personas que atraviesan enfermedades, pérdidas, traiciones, abandonos y sufrimientos profundos.

Y si algo he aprendido en ese camino es que los seres humanos no solamente cargamos con nuestras historias: muchas veces vivimos emocionalmente atrapados en ellas.

He conocido personas que llevan treinta años sin perdonar una traición. Hijos que continúan alimentando el resentimiento hacia sus padres. Matrimonios que conviven durante décadas acumulando silencios, reproches y heridas. Seres humanos que aprendieron a reprimir sus emociones porque nunca encontraron un lugar seguro donde expresarlas.

Personas que aparentemente han seguido adelante con sus vidas, pero que interiormente continúan habitando el mismo lugar donde un día fueron profundamente heridas.

Y entonces surge una pregunta que considero imprescindible:

¿Qué sucede dentro de nosotros cuando pasamos toda una vida acumulando dolores que nunca hemos aprendido a procesar?

La ciencia ha demostrado que existe una relación estrecha entre nuestra salud emocional y nuestro bienestar físico. El estrés crónico puede alterar el sueño, elevar la presión arterial, afectar distintos procesos fisiológicos y aumentar el riesgo de determinadas enfermedades.

Pero sería equivocado afirmar que un cáncer, una esclerosis múltiple o cualquier otra enfermedad grave aparece porque alguien no perdonó, reprimió sus emociones o sufrió demasiado. Sus causas son complejas y ninguna persona debería cargar con la culpa de haber provocado su propia enfermedad.

Lo que sí sabemos es que nuestro mundo emocional merece tanta atención como nuestro cuerpo.

Y, sin embargo, vivimos en una sociedad que nos enseña a cuidar nuestra apariencia, nuestra alimentación, nuestro patrimonio y nuestras carreras profesionales, pero que pocas veces nos enseña a cuidar nuestra paz interior.

Aprendemos a resolver problemas matemáticos, a dirigir empresas, a conquistar metas y a construir fortunas, pero no siempre aprendemos a gestionar una frustración, elaborar un duelo, superar una traición o reconciliarnos con nuestro pasado.

Nos enseñaron a conquistar el mundo exterior, pero no a gobernar nuestro mundo interior.

Y quizá una de las mayores tragedias humanas sea precisamente esa: pasar toda una vida huyendo de nosotros mismos.

Porque hay personas que jamás se detienen a mirar sus heridas. Prefieren culpar a sus padres, a sus parejas, a sus hijos, a la sociedad o a las circunstancias de su infelicidad.

Y así transcurren los años, esperando que cambie el mundo para poder encontrar la paz.

Pero la verdadera transformación comienza cuando dejamos de preguntarnos únicamente quién tuvo la culpa de nuestro sufrimiento y empezamos a preguntarnos qué vamos a hacer nosotros con ese dolor.

No somos responsables de todas las heridas que recibimos, pero podemos asumir la responsabilidad de buscar nuestra propia sanación.

Porque el dolor que no trabajamos puede terminar gobernando nuestra vida.

Puede convertirnos en personas desconfiadas, amargadas, resentidas, temerosas o incapaces de construir relaciones saludables.

Puede llevarnos a repetir las mismas heridas que un día nos causaron tanto sufrimiento.

Y así, sin darnos cuenta, podemos terminar haciendo sufrir a otros por aquello que nosotros nunca logramos sanar.

Siempre he creído que uno de nuestros mayores compromisos espirituales consiste en impedir que nuestras heridas se conviertan en nuevas heridas para los demás.

Pero hay otra reflexión que me conmueve profundamente.

¿Por qué tantas veces necesitamos enfrentarnos a una enfermedad o a la posibilidad de perder a alguien para comprender lo verdaderamente importante?

¿Por qué esperamos a encontrarnos frente a una cama de hospital para descubrir lo absurdas que eran nuestras discusiones, lo insignificantes que eran nuestros orgullos y lo inútiles que resultaban tantos resentimientos?

Cuando la enfermedad llega a una familia, todo cambia.

De pronto, el dinero pierde protagonismo. Las rivalidades parecen absurdas. Las pequeñas ofensas dejan de importar. Los proyectos se detienen y las prioridades se transforman.

Entonces comprendemos que la vida era mucho más frágil de lo que imaginábamos.

Y que mientras estábamos ocupados acumulando éxitos, preocupaciones y resentimientos, quizá estábamos dejando pasar lo único verdaderamente esencial: la oportunidad de amar y ser amados.

Hay un libro que ha dejado una profunda huella en mi manera de comprender el sufrimiento humano: La rueda de la vida, de Elisabeth Kübler-Ross, una mujer extraordinaria que dedicó gran parte de su existencia a acompañar a enfermos terminales y a escuchar aquello que tantas veces los demás no querían escuchar.

A través de sus experiencias, Kübler-Ross nos invita a comprender que, cuando una persona se enfrenta a la enfermedad y a la posibilidad de morir, afloran las grandes preguntas de la existencia:

¿He amado suficientemente? ¿He vivido la vida que verdaderamente deseaba? ¿He sabido perdonar? ¿He dejado algo importante sin decir?

Su legado nos recuerda que detrás de cada cuerpo enfermo existe un ser humano con una historia, con miedos, con esperanzas, con heridas y con una profunda necesidad de ser escuchado.

Y quizá una de las reflexiones más conmovedoras que me inspira su obra es que no deberíamos esperar a encontrarnos frente a la muerte para aprender las grandes lecciones de la vida.

¿Por qué esperar a que un diagnóstico nos sacuda para reconciliarnos con quienes amamos? ¿Por qué esperar a que el tiempo se agote para desprendernos del orgullo, sanar nuestros resentimientos y expresar nuestros sentimientos?

La enfermedad no es necesariamente el resultado de nuestras heridas emocionales, pero sí puede convertirse en un momento en el que necesitamos atender, con especial ternura, todo aquello que llevamos dentro.

Desde mi visión espiritual de la existencia, creo profundamente que una de las grandes misiones del ser humano es aprender a transformar el sufrimiento en sabiduría.

Viktor Frankl, psiquiatra y sobreviviente de los campos de concentración nazis, nos enseñó que incluso en las circunstancias más dolorosas podemos buscar un sentido que nos permita seguir adelante.

Esto no significa que todas las enfermedades tengan una explicación espiritual, ni que debamos encontrar una enseñanza en cada tragedia.

Hay sufrimientos que no merecen ser justificados. Hay diagnósticos devastadores que no responden a ninguna lógica moral. Y hay personas profundamente buenas, generosas y espirituales que atraviesan enfermedades terribles.

La espiritualidad no nos hace inmunes al sufrimiento.

Pero puede ayudarnos a no perder nuestra humanidad cuando el sufrimiento llega.

Puede enseñarnos a aceptar aquello que no podemos cambiar, a encontrar serenidad en medio de la incertidumbre y a descubrir que incluso cuando la medicina no puede ofrecer una curación, el amor todavía tiene mucho que ofrecer.

Por eso creo que necesitamos recuperar una dimensión de la vida que hemos descuidado: el acompañamiento del alma.

Quien está enfermo no necesita solamente medicamentos, tratamientos y especialistas.

Necesita también sentirse escuchado, comprendido, sostenido y amado.

Necesita que alguien le permita expresar sus miedos sin exigirle que sea fuerte todo el tiempo.

Que alguien escuche sus silencios.

Que alguien comprenda que tener fe no significa no sentir miedo y que conservar la esperanza no obliga a negar la tristeza.

Acompañar un alma no consiste en explicarle por qué está sufriendo, sino en ayudarla a que no tenga que sufrir en soledad.

Y quisiera que esta reflexión llegara especialmente a quienes hoy tenemos la fortuna de estar sanos.

No esperemos a que la enfermedad nos obligue a detenernos.

Hagamos hoy ese examen de conciencia que tantas veces postergamos.

Preguntémonos qué heridas seguimos alimentando, qué resentimientos nos están robando la paz, qué conversaciones necesitamos tener y qué perdones necesitamos trabajar.

Preguntémonos si estamos viviendo desde el amor o desde el miedo.

Si estamos construyendo relaciones que nos nutren o permaneciendo atrapados en vínculos que nos desgastan.

Si estamos cuidando nuestra alma con la misma dedicación con la que cuidamos nuestro cuerpo.

Porque perdonar no significa justificar el daño recibido. Significa dejar de permitir que ese daño siga gobernando nuestro presente.

Sanar no significa olvidar nuestra historia. Significa aprender a recordarla sin que continúe destruyéndonos.

Y encontrar la paz no significa vivir sin problemas, sino desarrollar la capacidad de atravesarlos sin perder nuestro equilibrio interior.

Hoy quisiera invitar a cada lector a realizar un pequeño acto de reconciliación con su propia vida.

A buscar ayuda si la necesita. A expresar aquello que lleva años callando. A liberar una tristeza que nunca se permitió llorar. A abandonar una batalla que ya no tiene sentido.

A comprender que pedir perdón, perdonar cuando sea posible y establecer límites saludables también son expresiones de amor propio.

Y, sobre todo, a acercarse a esa persona enferma que tiene en su familia o entre sus amigos.

No necesariamente para darle consejos, explicaciones o discursos sobre la fe.

Simplemente para acompañarla.

Para tomarle la mano.

Para recordarle que su vida sigue teniendo un valor inmenso, independientemente de su diagnóstico.

Para hacerle sentir que no está sola.

Porque hay momentos en los que la mayor expresión de espiritualidad no consiste en pronunciar grandes palabras, sino en permanecer amorosamente al lado de quien sufre.

Ojalá no tengamos que esperar a que el cuerpo enferme para comenzar a cuidar nuestra alma.

Ojalá comprendamos que la vida es demasiado breve para desperdiciarla alimentando resentimientos, acumulando heridas y aplazando el amor.

Ojalá no tengamos que mirar de frente a la muerte para aprender a vivir, ni esperar a que la enfermedad toque nuestra puerta para comprender que el amor, el perdón y la paz interior son algunos de los mayores tesoros de nuestra existencia.

Y ojalá, cuando la enfermedad llegue a nuestra vida o a la de alguien que amamos, encontremos no solamente los recursos médicos para enfrentarla, sino también la fortaleza espiritual para atravesarla con dignidad, esperanza y amor.

Porque no siempre podemos elegir lo que la vida nos hace vivir.

Pero sí podemos trabajar para que nuestras heridas no definan quiénes somos, para que el dolor no nos robe la capacidad de amar y para que ninguna persona que sufra a nuestro lado tenga que sentirse abandonada.

Quizá esa sea una de las formas más profundas de sanar el alma: comprender que, aun en medio de nuestra fragilidad, siempre podemos convertirnos en una luz para alguien más.

Mi píldora para el alma

Hay enfermedades que la medicina puede curar, hay dolores que el tiempo puede aliviar y hay sufrimientos que solamente el amor puede acompañar.