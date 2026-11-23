El caso de Luz Verónica Estrada es tan grotesco que debería preocuparnos. Su discurso contra el canciller no solo reveló su limitada formación, sino que también demostró cómo el gesto, la actitud y la soberbia activista han ido inundando la política y la sociedad colombiana.

El activismo inundó al mundo, pero muy especialmente a Latinoamérica. Llegó montado en el furioso corcel de la onda progresista y se tomó el pensamiento y la sensibilidad de sectores populares empobrecidos y clases medias vulnerables. Se expandió como una epidemia mediante las redes sociales donde la altisonancia pesa mucho más que la verdad y donde no hay filtros ni verificación alguna a lo que se expresa.

Es la ‘nueva ilustración’ o, mejor dicho, la contra ilustración. Ataca los cuatro principios que han guiado al mundo hasta hoy: Primacía de la razón fe en el progreso, derechos naturales y crítica al absolutismo. Para el activismo del siglo XXI el dogmatismo se superpone a la ciencia y la observación, no existe relación entre educación y conocimiento con el bienestar y avance humano. La autoridad se confunde con el mesianismo, los derechos y las libertades tienen valor como narrativas que conducen a conseguir y mantener el poder.

Y en las últimas semanas ilustran cómo el activismo corrompió a la izquierda colombiana y cortó de tajo el desarrollo de una izquierda democrática que, de alguna manera, se había venido fortaleciendo a través de avances sociales, muy asociadas al desarrollo de los derechos en el país, con figuras intelectuales y emblemáticas como Carlos Gaviria. La izquierda acortó su camino al poder cayendo en el caudillismo, mientras cerraba sus ojos y ni siquiera quiso escuchar la respiración, ni sentir el pulso del monstruo de la corrupción que se le incubó detrás de su caudillo.

En Colombia el activismo viene muy envenenado por el principio esencial guerrillero que, para lograr los objetivos, valen todas las formas de lucha. En esa lógica Estrada y muchos más se han pasado por encima de la educación superior. Pero el último caso fue su máxima expresión: La Universidad Nacional. Es difícil entender cómo Estrada seleccionó esa institución, tan venerada por la izquierda colombiana, para dar realce a la falsedad donde las ‘ideas’ de la izquierda deberían bullir.

Pero encontramos algunas razones. Fue el propio gobierno progresista -cegado por el activismo puro y duro- el que impuso un rector en contra de los propios estamentos de la universidad. Sus campus fueron barricadas desde donde los manifestantes indígenas fletados, se refugiaban en sus excursiones hacia la plaza pública y donde sus instalaciones fueron habilitadas como retaguardia a los desmanes.

Esta contra ilustración debe preocupar a toda la sociedad porque se nutre de millones de jóvenes que no tienen futuro alguno. Existe alguna excepción de aquellos audaces que —a través de falsedades y corrupción— llegaron al Congreso de la República e inundaron los ministerios perdiendo toda la capacidad técnica institucional gracias a miles de contratos progresistas. Actualmente existen, por lo menos, dos millones de jóvenes que no logran estudiar, pero tampoco consiguen un trabajo digno.

No es perpetrando en las instalaciones de la Universidad Nacional como el gobierno tendrá que resolver tamaño problema. Hay que darle un nuevo camino a los principios de la ilustración y eso pasa por la posibilidad de construir rutas de vida exitosas e integradas a la sociedad.

Este es un asunto de Estado tan urgente como la seguridad o el déficit fiscal. Debería existir un plan y una estrategia para evitar lo sucedido en Francia durante 2026, que no fue el resultado de unos jóvenes migrantes violentos y desadaptados. Fue producto de miles de jóvenes franceses que no ven futuro en una sociedad que no supo dar las señales de real interés en su bienestar, a pesar de ser la patria primigenia de la vieja ilustración.