Si algo se puede afirmar con certeza, es que los políticos no son brutos. Cualquiera de ellos con intenciones de llegar al poder manifiesta abiertamente y sin tapujos que quiere mejorar la calidad de vida de sus conciudadanos; muchos, francamente. Sin embargo, primero lo primero: su prioridad absoluta es llegar al poder para poder ejercerlo.

Donde se diferencian los políticos de izquierda y de derecha es en cómo lograr que mejore el nivel de vida de los ciudadanos. La derecha confía en que los incentivos nacidos de la voluntad popular, por medio de un sistema apolítico como el mercado, llevan a la sociedad a encaminarse hacia la mejora de su nivel de vida. La izquierda, en contraposición, considera que los políticos que llegan al poder son mejores para identificar las necesidades de las personas y, por eso, confía en el Estado como juez y rector de las interacciones sociales. A eso se refiere específicamente el recientemente firmado Manifiesto de París.

Empecemos por los firmantes del manifiesto: los premios nobel de Economía Acemoglu, Stiglitz, Duflo y Krugman. Coinciden en que los mercados, por sí solos, no bastan para garantizar el bienestar de la ciudadanía y en que se necesita la intervención estatal. Para frenar la desigualdad, Stiglitz defiende una intervención estatal activa que corrija las fallas del mercado y apoya su regulación. Krugman destaca el papel del Estado para estabilizar la economía mediante la política fiscal y el gasto público en momentos de recesión o baja demanda, mientras que Acemoglu señala que el mercado da pie a que las instituciones extractivas de las élites concentren poder y rentas, en detrimento del desarrollo general. Duflo sostiene que el Estado es indispensable porque los mercados no resuelven problemas como la pobreza, la salud, la educación o el cambio climático. Los cuatro abogan por la intervención estatal.

La gran mayoría de los firmantes del manifiesto de París son profesores universitarios y funcionarios de organismos multilaterales, además de economistas y figuras políticas del progresismo global. Hace unos meses, un amigo me contaba una anécdota que en su opinión explica porque los más eruditos prefieren la intervención estatal a las fuerzas del mercado. Mencionaba que gracias al mercado, un carnicero que hace bien su oficio y lleva buena carne a la mesa de sus conciudadanos, sin necesidad de estudios, títulos ni teorizaciones, puede tener un mejor nivel de vida que un profesor, un filósofo o un funcionario de un organismo multilateral. Para estos últimos, dada su innegable superioridad académica, eso es la prueba reina de que los mercados son injustos. ¿Cómo es posible que Bill Gates, Mark Zuckerberg y Steve Jobs no tengan ni siquiera título universitario y que Elon Musk, que no tiene una maestría, tengan el poder que tienen? Esa realidad pesa tanto para algunos de quienes dictan cátedra en las universidades más prestigiosas del mundo que la sobreponen a la evidencia disponible.

La primera es que ningún país ha salido del subdesarrollo sin competir exitosamente los mercados. Hasta la comunista China ha sacado de la pobreza a cientos de millones de habitantes dejando funcionar el mercado. La segunda evidencia está en la vieja Europa, donde la intervención estatal ha hecho que su PIB crezca anualmente al 1,65 %, frente al 2,46 % de Estados Unidos en los últimos treinta años. La situación a la que ha llegado el viejo continente es de insatisfacción generalizada, que recuerda las épocas de la Edad Media. Si bien el rey de hoy es elegido popularmente, quien detenta hoy el poder político, como en aquellas épocas, no se caracteriza por aportar bienestar a la sociedad.

Otro aspecto preocupa aún más entre los firmantes del manifiesto de París: que su afán mediático supere su honestidad intelectual. Si bien los superricos controlan una buena porción de la riqueza en el mundo, no se benefician de ella como personas naturales, no la consumen, sino que la reinvierten en sus empresas para lograr más bienestar para la sociedad. La unidad de medida aplicada por los firmantes del manifiesto no tiene que ver con la riqueza de la que disfrutan los superricos, que es miles de veces inferior a la que controlan, sino con la medida de lo que realmente les importa: el poder que controlan.

La visión del Acuerdo de París y la animadversión hacia quienes generan valor en Colombia las comparten parte de la academia, el petrismo y el centrismo. Para ellos, el mercado no es justo porque, al ser un sistema apolítico, no beneficia suficientemente a las élites intelectuales. En contraposición, entre más intervenga el Estado, más se premia a los académicos, a los funcionarios de organismos multilaterales y a los políticos de centro y de izquierda, sin que el mercado sea garante de que generan valor para la sociedad. Si no lo creen, péguense una pasadita por las redes sociales y revisen la insatisfacción de la población en Francia, después de décadas de intervención estatal.