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“No quiero ir al infierno”: Donald Trump reflexionó sobre la muerte en plena entrevista

El mandatario estadounidense dio una entrevista a CBS donde habló sobre su vida religiosa.

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Redacción Mundo
9 de noviembre de 2026 a las 12:01 p. m.
Trump puso a cuatro funcionarios al frente de una estrategia nacional sobre superinteligencia.
Trump puso a cuatro funcionarios al frente de una estrategia nacional sobre superinteligencia. Foto: Getty Images

Durante una conversación en el programa “60 Minutes”, conducido por Ross Douthat el domingo 8 de noviembre, el presidente Donald Trump manifestó su deseo de alcanzar el cielo después de morir.

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El mandatario norteamericano también reconoció que perdonar a quienes considera sus adversarios políticos representa una dificultad para él.

“Bueno, soy una persona religiosa, así que, en teoría, iré al cielo”, dijo el presidente. “Eso espero. No quiero ir al infierno”.

Seguido a esto, el periodista preguntó al presidente Trump si podía perdonar a sus adversarios políticos para poder entrar al cielo. “La respuesta es no. Para ser sincero, no”, dijo.

Al ser presionado, dijo que la “respuesta fácil” sería decir que sí, pero reconoció: “Probablemente no pueda hacerlo, porque odio a algunos de mis enemigos y siempre los odiaré”.

No es la primera vez que Trump aborda cuestiones relacionadas con la vida después de la muerte. En distintas ocasiones, al ser interrogado sobre su destino eterno, el mandatario ha mostrado dudas acerca de sus posibilidades de acceder al cielo.

En 2024, durante una entrevista con la periodista de Fox News Laura Ingraham, el presidente comentó: “Si me porto bien, iré al cielo. Y si me porto mal, iré a otro lugar, como allá”.

El presidente Donald Trump hace un gesto a los periodistas mientras camina por el Jardín Sur a su llegada a la Casa Blanca.
El presidente Donald Trump hace un gesto a los periodistas mientras camina por el Jardín Sur a su llegada a la Casa Blanca. Foto: AP Photo/Jose Luis Magana

Posteriormente, en 2025, mientras conversaba con los periodistas que viajaban a bordo del Air Force One, Trump manifestó: “No creo que haya nada que me lleve al cielo, ¿de acuerdo? Realmente no lo creo. Pienso que, tal vez, no estoy destinado al cielo”.

Sin embargo, sus declaraciones también han reflejado una percepción algo distinta. A comienzos de este año, durante su intervención en el Desayuno Nacional de Oración, el mandatario dijo: “Realmente creo que probablemente debería llegar [al cielo]. Quiero decir, no soy un candidato perfecto, pero hice muchísimo bien por gente perfecta. Eso es seguro”.

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