Hay conmoción en la provincia de Mendoza, en Argentina, por la muerte de Kiara Farías, una joven de 14 años que perdió la vida después de regresar a su casa tras asistir a una fiesta.

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De acuerdo con el medio TN, la adolescente tenía una celebración de 15 años de una de sus compañeras del colegio. El evento se realizó en el club Los Árboles, ubicado en el departamento mendocino de Rivadavia.

En un principio, Farías iba a participar del baile, pero esto finalmente no se dio, aunque disfrutó de la cena y todo lo demás.

Al parecer, había acordado con su mamá regresar a la casa hacia las 3:00 de la mañana, pero había ido a la fiesta con un primo y no lo encontró, situación que la terminó retrasando.

De hecho, María, la progenitora de la joven, dialogó en el medio Radio Nihuil y explicó que en un momento de la madrugada llamó a su hija para preguntarle por qué no había llegado.

Ante esto, Kiara le indicó que seguía buscando a su familiar, pero que una vez lo encontrara se dirigirían a la vivienda. Finalmente, terminó llegando al inmueble hacia las 3:30 de la mañana.

“Llegó bien. Me habló, no me dijo que estaba descompuesta, no me dijo ‘Ma, me siento mal’”, contó la mujer.

Después de esto es donde todo comienza a ponerse extraño, ya que, de acuerdo con el medio TN, la adolescente comenzó a sentirse mal tras pocos minutos de estar en la casa.

Según la mamá, ella escuchó ruidos en el baño y, al acercarse, vio que su hija tenía la ropa manchada de vómito. “La meto a la ducha para lavarla y la llevo a la cama, la seco, le cambio ropa y la acuesto de costado”, comentó.

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Al parecer, lo que Farías había vomitado era vino o por lo menos este fue el olor que percibió su progenitora. “Hasta ese momento ella estaba bien, o sea, solo vomitó”, expresó.

“Respiraba, tenía signos vitales normales. Yo dije: ‘Bueno, habrá tomado un poco de vino, le ha caído mal, es la primera vez que toma’”, añadió.

Kiara se quedó aparentemente dormida en la cama o eso pensó su mamá, quien estuvo pendiente de ella. Ya en la mañana, la mujer fue a despertar a su hija y fue entonces cuando se percató de que algo no estaba bien: no respondió de ninguna manera.

“Ya tenía los labios un poco morados, la cara un poco helada y pegué el grito”, recordó.

De inmediato, María llamó a los organismos de emergencia y una patrulla de la Policía llegó hasta la casa. Los uniformados hicieron maniobras de reanimación cardiopulmonar a la espera de la ambulancia.

Una vez los paramédicos arribaron, atendieron a la adolescente, pero no fue suficiente, ya no tenía signos vitales.

Hasta el momento, se desconoce por completo qué fue lo que pasó con Kiara y por qué se sintió mal de manera tan repentina. La familia está a la espera de que los exámenes determinen la causa de muerte para que todo se esclarezca.