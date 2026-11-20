En la dura tragedia del terremoto en Colombia, muchos perdieron sus hogares. SEMANA acompañó a decenas de daminificados y contó sus historias. Una de ellas fue la de Rubiel Valencia, un hombre que perdió su casa en ese movimiento telúrico que estremeció al país el pasado 10 de agosto.

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“Por el terremoto se nos destrozó la casa. Por aquí los vecinos me han dado muy buena comida, nos han traído; lo único es que la casa quedó con pérdida total. Nos hacen falta materiales de construcción o una casita prefabricada”, relató en ese momento.

Tras leer la historia, Federico Restrepo, CEO de Qvartz Capital Partners y Fundación Angelitos de Luz, le prometieron a don Rubiel ayudarle a recuperar su hogar.

Esta semana, don Rubiel hizo un video en el cual cuenta que ya recibió su casa. “Un saludo muy especial, lleno de gratitud para el señor presidente Abelardo de la Espriella, la primera dama Ana Lucía Pineda, al doctor Federico Restrepo y a la revista Semana, en especial a Vicky Dávila, por ayudarme a hacer visible mi historia”, dice.

“Quiero de corazón darles las gracias por este regalo tan grande: la construcción de la casa para mí, mi hermana y mi familia. Significa volver a vivir en un espacio digno, seguro. No hay palabras para agradecerles, solo queda orar y bendecirlos para que Dios los proteja y les multiplique sus arcas. Que Dios los bendiga”, agrega.

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Don Rubiel muestra su casa en el video y cuenta que tiene tres habitaciones, espaciosos baños y un patio donde está el lavadero. “Así quedó la casa, muy hermosa. Que Dios los bendiga, los proteja, me los ilumine. Es lo único que me queda en el resto de mi vida: orar para que les vaya muy bien y que Dios me los cuide, me los proteja y los llene de salud, especialmente. Que Dios los bendiga hoy, mañana y siempre”, dijo.