Empresario se ofreció a reconstruir la casa de Rubiel Valencia, de 65 años, que lo perdió todo: conoció su historia en SEMANA

Hace algunos días, en uno de los artículos publicados en SEMANA, se expuso la historia de Rubiel Valencia Ángel, un adulto mayor de 65 años, quien perdió su vivienda luego de vivir el devastador terremoto ocurrido el pasado 10 de agosto y que golpeó fuertemente al país.

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El hombre elevó en su momento su voz ante el Gobierno de Abelardo De La Espriella, pidiendo que lo ayudara a reconstruir el que era su hogar y en el que vivía junto a su hermana de 72 años. Valencia detalló que, pese a la tragedia, los vecinos le han tendido la mano, con alimentos y también acompañamiento después de la coyuntura.

Un hombre mayor sufrió las consecuencias del terremoto en el municipio de Dagua, en el Valle del Cauca. Foto: Fotos suministradas y montaje de Semana

En las últimas horas se conoció un nuevo avance en la situación del hombre, pues el empresario Federico Restrepo Solano se pronunció a través de un video en la red social X, asegurando que, junto con su compañía y la Fundación Angelitos de Luz, le ayudarán a reconstruir su casa.

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“Don Rubiel, cuente con Qvartz y la Fundación Angelitos de Luz. Vamos a ayudarle a recuperar su casa; usted no está solo. Gracias a la revista SEMANA por llegar donde Colombia nos está necesitando y hacer visibles tantas historias”, detalló el empresario.

“Usted no está solo”: el empresario aseguró que acompañará a Rubiel durante el proceso para recuperar su hogar, destruido por el terremoto. Foto: Foto creada con IA Gemini

Aseguró, además, que tanto él como su empresa están dispuestos a apoyarlo en el proceso de reconstrucción de su hogar, en cualquier cosa que necesite. Indicó que a través de la Presidencia de la República buscarán establecer el contacto para poder llevar de la mejor manera este acompañamiento.

Balance tras la tragedia por el terremoto en Colombia

De acuerdo con el balance preliminar reportado por la UNGRD, el número de muertos asciende a 304, con una afectación en 15 departamentos del país y también la destrucción de un total de 30.000 viviendas.

La historia de Rubiel también refleja la solidaridad que ha surgido en las zonas afectadas, donde vecinos han ayudado a los damnificados con alimentos y acompañamiento. Foto: Raúl Palacios

También hay un saldo de 123.789 familias damnificadas, que representan un total de 292.043 personas directamente afectadas por la catástrofe.