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Alarmante panorama con empresas en Colombia tras el terremoto: cerca del 48 % que fueron afectadas no pueden operar

Las microempresas concentran el mayor impacto: representan el 91,9 % de las compañías afectadas por el terremoto.

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Redacción Semana
19 de agosto de 2026 a las 10:07 a. m.
El 85,8 % de las empresas encuestadas reportó afectaciones tras el terremoto del pasado 10 de agosto.
El 85,8 % de las empresas encuestadas reportó afectaciones tras el terremoto del pasado 10 de agosto. Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO-SEMANA

Las empresas del país fueron uno de los actores del sistema productivo que sufrieron graves daños en su operatividad tras el terremoto que sacudió a Colombia el pasado 10 de agosto. Es por ello que hace algunas horas la Red de Cámaras de Comercio, Confecámaras, realizó el Censo Único de Emergencia, para determinar los daños contra las distintas compañías que funcionan en el país y en las zonas afectadas exactamente.

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El informe detalló que casi la mitad, un 48 % de las empresas que reportaron afectaciones, no puede operar actualmente. Detallan que el 85,8 % de las empresas encuestadas reportó algún tipo de afectación, y el 49,6 % de las empresas afectadas presenta un nivel de afectación grave o crítico.

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Casi la mitad de las empresas afectadas, el 49,6 %, presenta daños graves o críticos, según el Censo Único de Emergencia de Confecámaras. Foto: FOTOS: CAMILO GALVIS

“El impacto se concentra principalmente en las empresas de menor tamaño: 91,9 % son microempresas y el 87 % de los casos corresponde a los sectores de comercio y servicios. Además, el 70,1 % de las empresas con empleos en riesgo reporta entre 1 y 5 puestos de trabajo afectados, mientras que el 72,9 % registra pérdidas económicas inferiores a $20 millones”, precisó el informe de la Red.

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Tras esta situación, Confecámaras hizo una invitación a los empresarios y comerciantes en zonas afectadas, para que reporten su situación, incluso cuando no tengan daños físicos, pero sí afectaciones en su operación.

“Necesitamos conocer de primera mano qué está pasando con los empresarios y comerciantes de las regiones afectadas. Esta información será fundamental para entender sus necesidades y orientar los esfuerzos de recuperación”, detalló Nicolás Botero-Páramo Gaviria, presidente de Confecámaras.

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El 70,1 % de las empresas con empleos en riesgo reporta entre uno y cinco puestos de trabajo afectados por la emergencia. Foto: Foto creada con IA Gemini

Para reportar las afectaciones, están dispuestos los siguientes canales:

  • Por teléfono: llama al 300 913 1811 y responde el cuestionario.
  • Por WhatsApp: escribe o envía un mensaje de voz al 300 913 1811 y responde el cuestionario.

Para los equipos de las Cámaras de Comercio, entidades y aliados que estén realizando el levantamiento en territorio, también están disponibles:

  • Formulario en línea: https://bit.ly/mecanismo_online
  • Formulario offline: https://bit.ly/mecanismo_offline
  • Formulario impreso: disponible para las zonas sin conectividad ni cobertura telefónica.
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Confecámaras pidió a empresarios y comerciantes de las zonas afectadas reportar sus daños y las dificultades que enfrentan para operar. Foto: Jorge Orozco / El País