¿Cobrarán más según quién sea el cliente o cuándo compre? Cadena de supermercados despeja los temores

Walmart busca calmar los temores de los clientes sobre su nueva tecnología de precios a medida que implementa etiquetas de precios digitales en sus tiendas.

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En un comunicado publicado en el sitio web de la compañía, el director ejecutivo de Walmart Inc., John Furner, aseguró que la cadena minorista con sede en Bentonville, Arkansas, no utiliza información personal como ingresos, historial de compras o la disposición a pagar de un cliente para fijar precios, y que tampoco lo hará en el futuro.

“No fijamos precios diferentes según quién seas o la hora del día, y no lo haremos. Ya sea que compres comestibles o aparatos electrónicos en una tarde calurosa o que tengas prisa por conseguir algo, nunca es motivo para cobrarte más”, añadió Walmart.

Walmart señaló cómo definen sus precios. Foto: Getty Images

El compromiso de Walmart surge en un contexto de creciente preocupación entre algunos compradores, defensores del consumidor y legisladores, quienes se muestran escépticos ante la implementación de etiquetas de precio digitales por parte de la cadena de descuentos y otras tiendas.

Las etiquetas de precio digitales están reemplazando rápidamente las etiquetas de papel en los supermercados estadounidenses y permiten a las tiendas cambiar los precios al instante desde una computadora central, en lugar de que los empleados tengan que cambiar las etiquetas de papel manualmente.

Furner señaló que Walmart también exige a su asistente de compras con inteligencia artificial, Sparky, que cumpla la misma promesa y no utilizará el bot para aumentar el precio de un cliente ni para ocultar opciones más económicas que satisfagan sus necesidades.

También señaló que los precios pueden variar: Walmart los baja cuando puede trasladar esos ahorros a los clientes, o a veces los sube porque un artículo cuesta más comprarlo o transportarlo, explicó.

La empresa entregó detalles de sus etiquetas. Foto: @BastionMediaFR

Walmart anunció en marzo que 2.300 de sus tiendas en Estados Unidos ya utilizan estanterías digitales, y prevé que esta tecnología se implemente en toda la cadena en el plazo de un año.

Los ejecutivos de Walmart han afirmado repetidamente que utilizan etiquetas electrónicas para los estantes con el fin de que la cadena pueda actualizar los precios de forma consistente y que coincidan con lo que se registra en la caja. Además, esto ahorra tiempo a los empleados y reduce los costos laborales al reemplazar las etiquetas de papel.

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El mes pasado, la Comisión Federal de Comercio (FTC) advirtió a las empresas que la práctica de personalizar los precios podría infringir las leyes de protección al consumidor. La agencia indicó que no tiene la autoridad legal para prohibir la personalización de precios en todas las circunstancias, pero emitió un nuevo comunicado en el que advierte a las empresas que deben informar a los clientes cómo se utiliza la información personal para fijar el precio.

*Con información de AP.