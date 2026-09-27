PepsiCo realizará millonaria inversión en Colombia durante los próximos cinco años

La multinacional estadounidense PepsiCo, fabricante de alimentos, bocadillos y bebidas en más de 200 países, le anunció al presidente Abelardo De La Espriella que hará una millonaria inversión en esta nación en los próximos 5 años.

La cifra revelada por el mandatario de los colombianos, de 1.000 millones de dólares, envía señales de que podría estarse empezando la era del retorno de la inversión al país.

Es la confianza en las políticas que se aplican, principalmente en materia de seguridad para los inversionistas, lo que habitualmente los motiva a poner sus recursos en una Nación.

Según afirmó De La Espriella, “es una decisión contundente: ampliar la producción, modernizar sus operaciones y fortalecer la distribución en el país. La confianza se demuestra invirtiendo”.

El jefe del Estado colombiano enfatizó que la apuesta de la multinacional es el inicio de un camino favorable a la generación de empleo: “Respalda a más de 2.000 agricultores y fortalece a los tenderos colombianos. Seguiremos trabajando para que lleguen más inversiones que produzcan y generen oportunidades”.

¿Qué actividad empresarial ha tenido PepsiCo en Colombia?

PepsiCo adelanta una actividad empresarial en Colombia que abarca varios sectores. Su estructura corporativa incluye PepsiCo Alimentos Colombia, PepsiCo Alimentos Antioquia y PepsiCo Alimentos Z.F. (Zonas francas), además de Pepsi-Cola Colombia.

PepsiCo tiene mucho que ver con la industria colombiana, pero también con el sector agrícola, porque la papa es uno de sus insumos principales. Foto: Daniel Reina/SEMANA

En 2025, según los datos financieros registrados en la Superintendencia de Sociedades, PepsiCo generó ingresos operacionales en el país por 2,3 billones de pesos, lo que representó un crecimiento de 6,8 %, casi 3 veces el resultado expansivo de la economía como un todo en ese año, que fue de 2,6 %.

La operación de PepsiCo en Colombia está muy concentrada en snacks, alimentos y bebidas. En esas categorías pone en los supermercados y tiendas productos como papas, maní y bebidas gaseosas.

A nivel mundial incluye alrededor de 500 marcas, y en Colombia, impulsa la cadena agrícola, principalmente por la papa, uno de los insumos para la elaboración de sus productos. Genera empleos directos e indirectos a través de proveedores, redes de distribución, agricultores, tenderos, entre otros.