La papa que apoya a 7.400 personas: así opera la cadena agrícola de PepsiCo en Colombia

Cada 30 de mayo, el Día Internacional de la Papa nos recuerda que este tubérculo no es solo un alimento cotidiano: es el sustento de miles de familias agricultoras en Cundinamarca, Boyacá, Nariño y Antioquia, regiones donde el clima se ha vuelto una preocupación por sus cambios extremos y en donde la tecnología agrícola llega a cuentagotas.

Por eso, para PepsiCo —empresa detrás de marcas como papas Margarita y DeTodito—, esta fecha es el punto de partida de una conversación sobre lo que implica sostener una cadena agrícola cuyo valor va más allá del precio por kilo.

“La papa es el origen de marcas icónicas como papas Margarita y DeTodito, y el punto de partida de nuestra cadena de valor, que conecta el campo con millones de consumidores en todo el país”, explica María Paula Cano, directora de Asuntos Corporativos y Sostenibilidad para Centroamérica y Suramérica de PepsiCo.

La compañía puso en operación su AgroStorage, un centro de poscosecha y almacenamiento ubicado en Tenjo, Cundinamarca, con capacidad para más de 20.000 toneladas de papa en condiciones óptimas por hasta seis meses. Foto: PepsiCo - Juan Espinel

Esa cadena tiene un peso concreto: PepsiCo es hoy uno de los principales compradores industriales de papa —cerca de 90.000 toneladas anuales—, una operación que impacta a más de 7.400 beneficiarios directos e indirectos entre productores, trabajadores y familias rurales.

El marco desde el que la compañía opera este vínculo con el agro se llama PepsiCo Positive —o pep+—, una agenda global cuyo pilar de Agricultura Positiva impulsa prácticas regenerativas, asistencia técnica permanente e innovación tecnológica para que los productores puedan cultivar con mayor eficiencia y menor huella ambiental.

Parte de ese trabajo se materializa en las Granjas Demostrativas, espacios donde los agricultores aprenden soluciones aplicadas a condiciones reales, y el uso de herramientas de agricultura de precisión con sensores, monitoreo digital de suelo y agua, e inteligencia artificial para mejorar la toma de decisiones.

Además, en Cundinamarca y Boyacá la organización creó un proyecto piloto para el uso de fertilizantes Yara Climate Choice en 596 hectáreas —equivalentes a cerca de 15.000 toneladas de papa por ciclo—, fabricados con energía renovable y capaces de reducir hasta 90% de las emisiones asociadas a su producción.

“El cambio climático es, sin duda, uno de los mayores retos para el campo colombiano. Las sequías, las lluvias intensas y las variaciones extremas de temperatura aumentan la presión sobre los cultivos, el uso del agua y la productividad agrícola”, advierte Cano.

Las Manos del Campo, desarrollado en Boyacá con productores a pequeña escala, llegó en 2025 a más de 190 beneficiarios directos, 57% mujeres. Foto: PepsiCo - Magin Fotografía

Frente a esta realidad, la compañía puso en operación su AgroStorage, un centro de poscosecha y almacenamiento ubicado en Tenjo, Cundinamarca, con capacidad para más de 20.000 toneladas de papa en condiciones óptimas por hasta seis meses. La lógica es sencilla y estratégica, al comprar las cosechas en momentos clave se reduce la incertidumbre del productor y se estabiliza la cadena.

Pero el componente más revelador de este modelo está en sus programas sociales. Las Manos del Campo, desarrollado en Boyacá con productores a pequeña escala, llegó en 2025 a más de 190 beneficiarios directos, 57% mujeres, e impulsó la instalación de 16 biofábricas comunitarias que produjeron más de 5.400 litros de biopreparados. El resultado más tangible es que los productores redujeron hasta un 80% sus costos en insumos agrícolas.

Otra iniciativa, Ella Alimenta al Mundo, comenzó su implementación en Nariño y posteriormente amplió su alcance a Boyacá, fortaleciendo el empoderamiento económico de mujeres rurales. Entre 2023 y 2025, el programa entregó 286 huertas comunitarias —50 en el último ciclo— y benefició directamente a más de 3.800 personas.

“Buscamos que los agricultores y las comunidades rurales puedan integrarse y permanecer en cadenas de valor como la nuestra”, señala Cano. Una permanencia que, en el lenguaje del campo colombiano, se traduce en algo concreto, porque tienen a quién venderle, con certeza y acompañamiento.

*Contenido elaborado con apoyo de PepsiCo