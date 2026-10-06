Paramount completa la adquisición de Warner Bros; estos son los detalles

Es oficial: Paramount, propiedad de Skydance, cerró el martes la adquisición de Warner Bros. Discovery por 81.000 millones de dólares, dando paso a un nuevo gigante de Hollywood.

Hollywood cambia de dueño: Paramount obtiene aprobación para adquirir Warner Bros

La fusión une a dos de los estudios cinematográficos más antiguos de Estados Unidos bajo un nuevo nombre: Skydance. El acuerdo, que se concretó tras una turbulenta disputa de aproximadamente un año, concentra aún más el poder en una industria que ya está dominada por un puñado de grandes empresas.

La fusión une a dos de los estudios cinematográficos más antiguos de Estados Unidos bajo el nombre de Skydance. Foto: Getty Images Montaje: Semana

HBO Max, con títulos que van desde Harry Potter hasta Sinners, y cadenas como CNN, ahora comparten plataforma con Paramount+, CBS y producciones como Top Gun y El padrino. Todas están bajo la dirección del multimillonario David Ellison y su nuevo codirector ejecutivo, Ynon Kreiz.

“Hoy es un día histórico, no solo para Skydance, sino para toda nuestra industria”, declaró Ellison en un comunicado. “Estamos muy entusiasmados por ponernos a trabajar”, dijo.

Incluyendo miles de millones de dólares en deuda, la adquisición de Warner asciende a casi 111.000 millones de dólares.

Skydance, la compañía de Ellison, compró Paramount por 8.000 millones de dólares el año pasado antes de poner sus ojos en Warner. Lo que siguió fue una de las mayores fusiones y adquisiciones de la historia de la industria de los medios y el entretenimiento.

La política también influyó mucho en el proceso. La familia Ellison mantiene una larga relación con el presidente Donald Trump, quien aplaudió el cierre del acuerdo el martes y afirmó que Skydance “será una gran empresa”.

Anuncian acuerdo clave para que Paramount pueda realizar fusión con Warner Bros

Netflix entra en una guerra de ofertas con Paramount por Warner

Los primeros días de la búsqueda de Warner por parte de Paramount se convirtieron en una caótica guerra de ofertas.

Meses después de revelar que estaba abierta a vender la totalidad o parte de su negocio, Warner cerró inicialmente un acuerdo de estudio y transmisión con Netflix en diciembre.

Pero Paramount afirmó que también había hecho ofertas con las que la dirección de Warner “nunca llegó a entablar un diálogo constructivo”. Poco después, lanzó una contraoferta hostil .

Estudios de Warner Bros. Foto: Los Angeles Times via Getty Imag

Los gigantes de Hollywood pasaron gran parte de principios de 2026 en una acalorada negociación sobre quién tenía la mejor oferta, con la directiva de Warner respaldando repetidamente a Netflix como su pretendiente preferido. Pero Netflix se retiró después de que Paramount finalmente mejorara su oferta para comprar toda Warner por 31 dólares por acción.

Warner y Paramount firmaron un acuerdo de fusión mutua a finales de febrero.

*Con información de AP.