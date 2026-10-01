Hollywood cambia de dueño: Paramount obtiene aprobación para adquirir Warner Bros

La Justicia de Estados Unidos ratificó el miércoles el acuerdo entre Paramount Skydance y 12 estados para la adquisición de Warner Bros Discovery, con lo que se abre paso un imperio en Hollywood que abarcará cine, televisión y noticias.

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La jueza Araceli Martínez-Olguín, de California, refrendó el acuerdo de consentimiento, que torna vinculantes las concesiones que ofreció Paramount para poner fin a una demanda antimonopolio presentada por los estados.

Los compromisos tendrán una vigencia de cinco años y el tribunal se ocupará de hacerlos cumplir.

Las partes llegaron al acuerdo el 21 de septiembre pero faltaba la aprobación de la justicia.

La decisión pone fin oficialmente a casi tres meses de procedimientos legales y elimina el último obstáculo para la creación de un nuevo gigante del cine y la televisión.

El gobierno de Donald Trump aprobó en junio el acuerdo, una de las mayores fusiones de medios de la historia, sin exigir cambios en su modelo de negocios, antes de que 12 estados presentaran demandas para bloquear la operación.

Paramount, dirigida por David Ellison, cuya familia tiene vínculos con el presidente estadounidense Donald Trump, ganó en febrero una guerra de ofertas con Netflix para hacerse con el control de un conjunto de activos que incluye Warner Bros. Pictures, CNN y el servicio de streaming HBO Max.

“Un momento transformador”

Ellison incluso ya nombró al director ejecutivo de Master, Ynon Kreiz, como codirector ejecutivo de la nueva empresa una vez que se concrete la fusión.

“La unión de Paramount y Warner Bros. Discovery para crear una empresa global de medios de nueva generación representa un momento transformador para nuestra industria”, afirmó Ellison en un comunicado.

“Con Ynon, incorporo un socio con un liderazgo sólido y la capacidad operativa que exige esta integración”, añadió.

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Ellison seguirá como presidente y director ejecutivo. Se centrará en la estrategia, la dirección creativa y la tecnología, mientras que Kreiz se encargará de las operaciones diarias y de la fusión empresarial.

Kreiz, que dirige Mattel desde 2018 y supervisó su incursión en el cine con Barbie, un éxito de taquilla de 2023, se incorporará a Paramount el 5 de octubre y ocupará un asiento en el consejo directivo.

Según los informes, la financiación del acuerdo incluye unos 24.000 millones de dólares en capital procedente de fondos soberanos de Arabia Saudita, Catar y Abu Dabi.

El padre de David Ellison, el multimillonario fundador de Oracle Larry Ellison, aportó una financiación clave y una garantía a los prestamistas que respaldan la operación.

Los opositores al acuerdo en la industria cinematográfica alegaban que la empresa resultante recortaría puestos de trabajo en Hollywood y reduciría la producción anual de películas, mientras que grupos de medios informativos temían que la independencia de CNN pudiera verse comprometida.

El fallo de la jueza federal Araceli Martínez-Olguín incluye varias salvaguardias al respecto, entre ellas un consejo destinado a proteger la independencia editorial de CNN.

La ratificación del convenio se produjo pocos días después de que Trump prohibiera a CNN, Politico y MS NOW el acceso a la Casa Blanca. Los medios demandaron con éxito a la administración para que se revocara la decisión.

*Con información de AFP.