Imagem Films llega a Colombia y prepara sus primeros estrenos para octubre

Imagem Films anunció oficialmente su llegada a Colombia como parte de su expansión regional en el mercado cinematográfico latinoamericano. Esta semana, la compañía realizará en Bogotá un encuentro con representantes de algunos de los principales exhibidores cinematográficos del país.

Al espacio asistirán representantes de Cine Colombia, Royal Films, Cinemark, Procinal, Cinépolis, Cineprox y Cineland, entre otros. Durante la jornada, la distribuidora presentará su portafolio, próximos estrenos y propuesta para el mercado colombiano, además de abordar las oportunidades de articulación entre distribución y exhibición.

'Wildwood: El bosque salvaje', nueva película de LAIKA. Foto: Suministrada / Imagem Films - API

La llegada se produce en un contexto en el que, según el informe Cine en Cifras de Proimágenes Colombia, durante 2025 las salas de cine del país registraron aproximadamente 49,55 millones de espectadores. En 2019, la cifra había superado los 73 millones.

Imagem Films cuenta con más de tres décadas de experiencia en la industria del entretenimiento. En los últimos 15 años, ha distribuido más de 400 películas en Brasil, con aproximadamente 100 millones de espectadores, y ha extendido su operación a México, Argentina, Perú y Chile.

Para octubre, la compañía tiene previstos dos estrenos en Colombia. El primero será HOPE: El Primer Impacto, del director surcoreano Na Hong-jin, programado para el 15 de octubre. La producción, protagonizada por Hwang Jung-min, Zo In-sung, Hoyeon, Taylor Russell, Alicia Vikander y Michael Fassbender, formó parte de la competencia oficial del Festival de Cannes 2026 y posteriormente pasó por Toronto, San Sebastián y Edimburgo.

'Wildwood: El bosque salvaje', nueva película de LAIKA. Foto: Suministrada / Imagem Films - API

A finales de octubre llegará Wildwood: El bosque salvaje, nueva película de LAIKA. La producción cuenta con 136 sets físicos y 231 marionetas, además de un elenco internacional de voces integrado por Carey Mulligan, Mahershala Ali, Angela Bassett, Awkwafina, Jacob Tremblay y Amandla Stenberg, entre otros.

La compañía señaló que su llegada busca ampliar las alternativas de contenidos disponibles para los exhibidores y establecer relaciones con actores de la industria cinematográfica colombiana.