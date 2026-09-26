​‘Lovers go home’: de qué trata y por qué la película colombiana que ganó en San Sebastián da de qué hablar

​El cine colombiano continúa abriéndose paso en los escenarios internacionales más exigentes de la industria cinematográfica. En esta ocasión, el largometraje ‘Lovers go home’ se consolidó como una de las propuestas latinoamericanas más destacadas al obtener un importante reconocimiento de posproducción en el marco de la edición reciente del Festival Internacional de Cine de San Sebastián, en España.

Este galardón representa un impulso técnico y financiero fundamental para la etapa final de realización de la obra.

​El logro se dio a conocer en el espacio de la industria del certamen, específicamente dentro de la categoría Work in Progress (WIP Latam), un segmento concebido para respaldar producciones latinoamericanas en fase de posproducción que demuestren una proyección artística notable y potencial en el circuito de festivales globales.

​Según información l fue seleccionado entre diversas propuestas de la región para recibir un incentivo que facilitará la culminación de sus procesos de imagen, sonido y edición profesional.

La sección WIP Latam del Festival de San Sebastián es reconocida por servir de plataforma de lanzamiento para obras que posteriormente logran recorrido en eventos de primer nivel como Cannes, Berlín o la misma selección oficial del certamen vasco.

​El estímulo otorgado a ‘Lovers go home’ no solo valida la calidad narrativa y visual del proyecto desde sus etapas preliminares, sino que garantiza que la producción acceda a estándares técnicos de alta calidad para su futura distribución comercial y festivalera.

​De acuerdo con lo reportado sobre el desarrollo de la cinta, este tipo de reconocimientos reafirma el dinamismo que ha experimentado la cinematografía colombiana en años recientes.

El apoyo de plataformas e industrias internacionales a proyectos en desarrollo ha sido un factor decisivo para que realizadores locales logren finalizar sus historias con la calidad requerida por las dinámicas del mercado global.

​La participación de ‘Lovers go home’ en el mercado de San Sebastián se suma a una serie de figuraciones que el cine del país ha logrado en festivales de categoría A, demostrando el interés de comités de selección y jurados internacionales por las narrativas que se gestan desde Colombia.

​Tras la obtención de este premio de posproducción, la película entrará en su fase definitiva de ajuste técnico. Una vez concluidos los trabajos de laboratorio de color y mezcla sonora, se prevé que el largometraje inicie su ruta de estrenos en festivales internacionales antes de su llegada a las salas de cine colombianas.

​El certamen de San Sebastián concluyó sus jornadas de industria destacando la diversidad temática de la delegación latinoamericana, en la que el proyecto colombiano logró posicionarse como uno de los títulos a seguir en la próxima temporada cinematográfica.