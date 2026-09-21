Si usted es de esas personas que en lo macabro y aterrador encuentra un espejo revelador de la naturaleza humana, o mera fuente de diversión, y en el cine una forma de explorarlo, este festival es para usted.

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El Bogotá Horror Film Festival regresa del 22 al 31 de octubre de 2026 para celebrar su octava edición. Desde 2019, el festival se ha consolidado como una ventana para el cine de horror, suspenso, fantasía oscura y otras expresiones del género en Colombia, abriendo espacios para obras que muchas veces no encuentran lugar dentro del circuito comercial tradicional.

Una de las principales novedades será la segunda edición del Encuentro de Amantes del Género, un espacio de conexión entre realizadores, guionistas, productores, técnicos y profesionales de la industria. El encuentro contará con un componente de pitch para impulsar nuevos proyectos.

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La organización sigue apoyando a la producción nacional. Este año, el premio a Mejor Cortometraje Nacional incluye un bono de 30 millones de pesos en alquiler de equipos profesionales, otorgado por 88 Films Productions, compañía colombiana dedicada a la producción cinematográfica y al alquiler de equipos, detrás de dos proyectos seleccionados oficialmente al Festival de Sitges.

El elemento internacional ostenta una alianza con Santiago Horror, de Chile. Su director y fundador, Gustavo Valdivia, estará en Bogotá acompañando una selección de cortometrajes y participando en un encuentro abierto con realizadores y público sobre procesos curatoriales, circulación internacional y lo que buscan actualmente los festivales de género.

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Dónde, cuándo

La sede principal del Bogotá Horror Film Festival 2026 será la Cinemateca de Bogotá, acompañada por las Cinematecas Locales de El Tunal y Fontanar del Río, además del CEFE Chapinero. Pero la programación también llegará a otros espacios de la ciudad: En Co.Laboratorio (Carrera 17 #32A-34, Teusaquillo) el 29 de octubre a las 6:00 p. m. se presentará La Demonatrix y un cortometraje que será anunciado próximamente. En Casa 32 (Avenida Calle 32 #17-61) estará Sigilo el viernes 23 de octubre. El viernes 30 de octubre se proyectará MEAT the Movie, acompañada por el cortometraje El Teatro: Ten cuidado con lo que deseas, dirigido por Nicolás Bernal.

Maneras del miedo

Es eslogan oficial, El Miedo Habla Un Mismo Idioma, resume una de idea que ha acompañado el crecimiento del festival: se puede venir de países, culturas y formas de producción diferentes, pero el miedo es una emoción capaz de atravesar fronteras. El género se convierte en un lenguaje común para contar historias, temores y realidades.

“Queremos que el público no sea un espectador pasivo. Nos interesa que las películas continúen después de la proyección a través de conversaciones, encuentros, preguntas y discusiones entre espectadores y realizadores. También queremos seguir fortaleciendo al festival como un motor para la producción nacional de género. A lo largo de estos ocho años hemos abierto pantalla a decenas de producciones nacionales, generando espacios para películas y cortometrajes que muchas veces encuentran pocas posibilidades de exhibición dentro del circuito comercial tradicional. El horror en Colombia ya no puede entenderse como un fenómeno aislado. Hay películas, realizadores, técnicos, productores y, sobre todo, un público que está creciendo. El impacto que buscamos está precisamente ahí: abrir pantallas, conectar personas, generar nuevos proyectos y ayudar a que nuestro cine pueda circular dentro y fuera del país”, enfatiza Carlos Ortiz, voz de la organización del BHFF.

El Bogotá Horror Film Festival 2026 sigue consolidando a este evento de nicho apasionado con proyecciones y charlas de peso. Foto: CORTESÍA BHFF

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El BHFF 2026 presenta una agenda académica que busca recorrer diferentes etapas del proceso cinematográfico, desde la escritura y el análisis del género hasta la creación práctica de efectos físicos, maquillaje y efectos digitales.

Una de las películas más esperadas en el marco del BHFF es SIERRA: El Álbum Mortuorio, un largometraje colombiano de thriller psicológico y horror dirigido por Carlos Ortiz Alarcón, producido por Cristian Gil y con Laura Liscano como productora general. La historia es en Pueblo Blanco, donde una desaparición comienza a revelar un entramado de violencia, fanatismo y corrupción. En el centro aparece Katharsis, una secta ancestral cuya influencia continúa marcando la vida de quienes habitan el pueblo. El elenco lo integra Eduar Kelvin Salas, Iván Vargas, Manuela Soto, Ángela Mayorga, Jairo Arcila, Giovanny Galindo, Giancarlo Mendoza, Valeria Parada, Marisol Correa y Carlos Julio Carrillo. La película tiene una duración de 88 minutos y formó parte de Sitges Coming Soon 2025, uno de los espacios de industria vinculados al Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya.

“Es importante que la gente asista al Bogotá Horror Film Festival 2026 porque una película independiente necesita algo esencial para existir: encontrarse con su público”.

*Puede consultar la programación oficial (películas, horarios, sedes, talleres, invitados, actividades especiales) y novedades de la octava edición, en la página web https://bogotahorrorfilmfest.com/.