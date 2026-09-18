No se levante de la silla: lo que debe saber sobre el final y las escenas postcréditos de ‘Resident Evil: Noche Cero’

La saga de terror y acción Resident Evil, inspirada en el célebre videojuego de Capcom que supera los 200 millones de copias vendidas a nivel mundial, suma un nuevo capítulo en la pantalla grande.

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Se trata de Resident Evil: Noche Cero, una producción que busca refrescar el universo cinematográfico de la franquicia bajo la dirección y guion del cineasta estadounidense Zach Cregger, reconocido por su trabajo en producciones del género como Barbarian (2022) y Weapons.

A diferencia de entregas anteriores que adaptaron directamente la trama de los personajes emblemáticos de la saga, la propuesta de Cregger opta por una narrativa secundaria.

De acuerdo con las declaraciones del propio director, aunque el videojuego Resident Evil 2 sirvió como referente de ambientación, el largometraje se concibió como una “historia periférica”.

La trama sigue a Bryan, interpretado por el actor Austin Abrams, un mensajero médico cuya tarea de entregar un órgano para trasplante en un hospital remoto se complica abruptamente tras desencadenarse un brote biológico en Raccoon City.

La producción combina la tensión del cine de zombis con situaciones de comedia negra y ritmo acelerado, un equilibrio de tono que el propio cineasta afinó durante la etapa de montaje tras la retroalimentación de pases de prueba.

El guion de Resident Evil: Noche Cero fue coescrito por Zach Cregger junto a Shay Hatten. Con una duración cercana a los 90 minutos, la cinta se distancia de la fidelidad literal del material original para ofrecer una experiencia orientada al suspenso dinámico, el uso de efectos prácticos y secuencias con abundante gore, que evocan referentes clásicos del terror como La cosa (The Thing) de John Carpenter.

Esta nueva entrega se suma a un extenso historial cinematográfico y televisivo que comenzó en la década de 2000 con la serie de seis películas protagonizadas por Milla Jovovich, seguida por el reinicio de 2021 Resident Evil: Bienvenidos a Raccoon City y a la serie de televisión estrenada en 2022 por la plataforma Netflix.

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Según reportes preliminares y reacciones tras las primeras funciones, la película cuenta con dos escenas postcréditos.

Por esta razón, se aconseja a los espectadores permanecer en la sala hasta la conclusión total de los créditos finales, donde se incluyen secuencias que sugieren las posibles líneas argumentales para el futuro de este universo en el cine.