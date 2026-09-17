Agéndese: el Hotel Tequendama se llena de arte con una muestra que retrata las heridas de América Latina

El Centro Internacional de Bogotá será escenario de una nueva exposición de arte contemporáneo entre el 18 y el 27 de septiembre. Allí se realizará la exposición llamada Denominación de origen: América, una muestra que reúne a cinco artistas alrededor de diferentes problemáticas y características de América Latina, desde la desigualdad económica hasta la memoria, el territorio y las raíces ancestrales.
La exposición hace parte de la segunda edición de Unfair, feria que regresa este año con diferentes actividades, exhibiciones y encuentros culturales. Una de sus características será que el arte ocupará distintos espacios del Centro Tequendama, incluidas algunas habitaciones del reconocido hotel.
La entrada será gratuita y estará ubicada en el local 184 del Centro Internacional Tequendama.
Uno de los trabajos que hará parte de la muestra es Salario Mínimo, una instalación del artista bogotano Diego Díaz Sabogal que plantea una mirada sobre la desigualdad económica en los países latinoamericanos. La pieza está compuesta por 21 barras suspendidas que representan a los países de la región y cuya dimensión está relacionada con un valor de referencia salarial.
“Busco mostrar mediante un diagrama de barras un valor de referencia salarial para Latinoamérica. Esas barras representan a cada país, pero el tamaño y la altura de cada una de ellas significan ese valor de referencia salarial que tiene cada país del continente”, explicó Díaz Sabogal.
El artista también incorporó cables y guayas interconectados para representar diferentes movimientos que atraviesan al continente, entre ellos la migración y el intercambio de mercancías y divisas.
“Lo interesante e importante es que se entienda que Latinoamérica es un cuerpo, un cuerpo vivo, que es un organismo que tiene vida, que es dueño, y que somos dueños en Latinoamérica. de una cantidad de recursos que las métricas no tienen la capacidad de expresar o de medir”, señaló.
La exposición también contará con las obras de:
- Fanny Fábrega
- Enrique Vargas
- Jenny Tapiero
- Jorge Jurado
Estos artistas abordan lenguajes relacionados con el territorio, la historia, el campo, la identidad y la memoria, y la curaduría estará a cargo de María del Pilar Rodríguez.
Para Díaz Sabogal, el arte también representa una manera de conservar experiencias. “Mi obra es memoria tejida, historias increíbles que se entrelazan con los hilos, memoria hecha arte”, afirmó.