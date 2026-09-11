Trienal Internacional de Arte llegó a la Universidad Javeriana con una exposición gratuita y abierta al público

Bogotá hace parte de una nueva iniciativa internacional de arte contemporáneo. Se trata de ART CUT’26, la primera Trienal de Arte de Universidades Católicas, que reunirá exposiciones en siete ciudades de América, Europa y África de manera simultánea.
La Pontificia Universidad Javeriana es una de las sedes del proyecto, que en su primera edición también llegará a Río de Janeiro, Santiago de Chile, Boston, Milán, Lisboa y Luanda. La iniciativa es promovida por el Dicasterio para la Cultura y la Educación de la Santa Sede y cuenta con la curaduría general de Nuno Crespo.
En Bogotá, la propuesta lleva por nombre ‘Ejercicios de empatía’: Salida Interior’ y estará abierta de manera gratuita a la ciudadanía en las instalaciones de la institución. La muestra reúne 13 obras de artistas nacionales e internacionales y utiliza diferentes formatos, entre ellos fotografía, video, instalaciones, sonido, dibujo, performance y creación multimedia.
Más que presentar obras para ser observadas, la exposición busca generar preguntas sobre la manera en que las personas se relacionan con quienes y con aquello que consideran diferente.
“Las trece obras que conforman Salida Interior nos invitan a reflexionar sobre la empatía al proponer distintos gestos de permeabilidad y afectación”, explicó la curadora Lucía Parias Rojas.
Según señaló, las piezas exploran distintas maneras de relacionarse con “cuerpos, memorias, comunidades, territorios, entidades humanas y no humanas”.
¿Qué artistas hacen parte de la exposición?
- Apichatpong Weerasethakul, cineasta tailandés ganador de la Palma de Oro del Festival de Cannes.
- Claudia Andujar, la fotógrafa y activista suizo-brasileña.
- François Bucher
- Julieth Morales
- José Ismael Manco
- Angélica Piedrahita
- Sergio Maggioni
- Nicolás Leyva Townsend
- Alejandro Castillejo
- Leonel Vasquez
- Carolina Ortíz
- Mariana Caló
- Francisco Queimade
- David Vélez
- Colectivo Cromoactivismo
La experiencia cuenta además con espacios de mediación para que los visitantes puedan conversar sobre las obras y acercarse a los temas que plantea la exposición. De esta manera, la intención es que el arte contemporáneo pueda ser comprendido y discutido por públicos más amplios.
El padre Luis Fernando Múnera, SJ, rector de la Universidad Javeriana, destacó el papel que puede tener el arte en esa conversación. “El arte produce más que objetos: formas posibles de concebir nuestro presente y de relacionarnos con aquello que no comprendemos completamente”, afirmó.
La muestra hace parte de una iniciativa que reúne a más de 100 artistas, 15 curadores y siete universidades. En Bogotá, su llegada busca convertir a la Javeriana en un punto de encuentro entre el arte contemporáneo, la comunidad universitaria y la ciudadanía.