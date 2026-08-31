Día del Arte Urbano: los muros y paredes son lienzos y alimentan el Museo Abierto de Bogotá

Hoy, 31 de agosto Bogotá conmemora el Día del Arte Urbano, una fecha creada para gestar encuentros y diálogos ciudadanos alrededor del grafiti y exaltar la memoria del grafitero Diego Felipe Becerra Lizarazo, el joven baleado por pintar paredes cuya memoria nutre reflexiones importantes. En 2026, la localidad de Suba es uno de los escenarios clave de esta conmemoración con la entrega de 16 intervenciones artísticas del Museo Abierto de Bogotá (MAB) y anunciando los tres ganadores del III Premio Museo Abierto de Bogotá – Diego Felipe Becerra Lizarazo 2026.

En varios de los puntos que abarcó el recorrido se encuentran las intervenciones artísticas de los ganadores de la Beca Museo Abierto de Bogotá en Suba 2026. Foto: Idartes / MAB / A.P.I.

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Como parte de la conmemoración, ayer, 30 de agosto, tuvo lugar un recorrido en bicicleta por diferentes puntos del Museo Abierto de Bogotá en Suba, con punto de encuentro en el Portal de Suba y cierre en el Puente Diego Felipe Becerra, ubicado en la calle 116 con avenida Boyacá, donde se realizó la entrega del III Premio Museo Abierto de Bogotá – Diego Felipe Becerra Lizarazo. Durante la jornada, las personas participantes conocieron las intervenciones y los procesos artísticos desarrollados en la localidad. En varios de los puntos que abarcó el recorrido se encuentran las intervenciones artísticas de los ganadores de la Beca Museo Abierto de Bogotá en Suba 2026.

Para desarrollar estas obras, las agrupaciones participaron en laboratorios de cocreación con las comunidades de los sectores intervenidos. Estos espacios permitieron reconocer las memorias, características, necesidades y dinámicas de cada territorio, así como recoger las voces de quienes habitan estos lugares e incorporarlas a los procesos de creación de las obras.

Algunas propuestas giraron alrededor de la identidad local y las memorias del territorio, reconociendo la presencia y los saberes de la comunidad muisca. Foto: Idartes / MAB / A.P.I.

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En El Mirador, ubicado en la calle 146B entre carreras 89 y 86, participaron Barrio Vivo, con Barrio Vivo: Suba al mirador de nuestras historias; LEAR, con Escalando la memoria; Oasis Crew, con Muisquismos Suba, y Subamos el Color, con Subamos el color al camino ancestral. Sus propuestas giraron alrededor de la identidad local y las memorias del territorio, reconociendo la presencia y los saberes de la comunidad muisca, así como la relación con el entorno ecológico y el camino hacia el Mirador de los Nevados.

En el Puente de la Vida, ubicado en la calle 145 con avenida Suba, participaron Colores Latinos, con Cartografías del corazón: corazones en tránsito en el Puente de la Vida; Jah Soldiers Crew, con Suba se sube a la vida: arte, color y salud mental; Colectivo Subiendo Loma, con Subiendo Loma; Deer, con Semillas de vida; Croma Crew, con Suba tejido de vida; ALKID91, con Volver al agua: memoria viva de Suba, y DLC, con Nadie cruza solo, somos puente entre nosotros. Estos trabajos abordaron el cuidado, la salud mental, la resiliencia, la memoria ancestral, la biodiversidad, el agua, el bienestar y el acompañamiento comunitario.

Para desarrollar estas obras, las agrupaciones participaron en laboratorios de cocreación con las comunidades de los sectores intervenidos. Foto: Idartes / MAB / A.P.I.

En la IED Colegio Gustavo Morales Morales, en la calle 129 con carrera 55B, desarrollaron sus procesos Del Gris, ReverdecER, con Tejidos del humedal: bioética ambiental y muralismo para la memoria de Suba; VMA Crew, con Jóvenes que transforman, y SIC Estudios, con El arte visual como terapia mental. Las propuestas se relacionaron con el patrimonio natural de Suba, la biodiversidad, el cuidado ambiental y las formas de bienestar y relación con el territorio.

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Finalmente, en La Campiña, ubicada en la carrera 97 y calle 146D, participaron Deguantes, con Memorias de La Campiña, y Alza2, con El barrio. Sus procesos se relacionan con las acciones comunitarias de cuidado y recuperación del espacio público, la memoria, la niñez y juventud, la identidad territorial, la participación y los derechos humanos.

Convocatorias abiertas

Las 16 intervenciones de la primera fase hacen parte de un proceso que llegará a 19 intervenciones con la segunda fase aún pendiente. Esta convocatoria entregará tres estímulos de 20 millones cada uno para realizar intervenciones artísticas bidimensionales con pintura en el Puente de la Vida de Suba. Los proyectos seleccionados desarrollarán un laboratorio de cocreación con comunidades de la localidad, en el que se construirán las propuestas visuales que se realizarán.

Las 16 intervenciones de la primera fase hacen parte de un proceso que llegará a 19 intervenciones, con la segunda fase aún pendiente. ¡Aún puede participar! Foto: Idartes / MAB / A.P.I.

Las inscripciones estarán abiertas hasta el 10 de septiembre de 2026, a las 5 p. m. Pueden participar agrupaciones en las que, como mínimo, el 50 por ciento de sus integrantes sean residentes de Suba y que incluyan mínimo un artista invitado residente de otra localidad. Los interesados pueden consultar los requisitos y realizar su postulación en este enlace: https://cultured.gov.co/detalle/convocatorias/3737

Además del recorrido, en el Puente Diego Felipe Becerra también se entregó el reconocimiento que destaca tres intervenciones de arte urbano realizadas en Bogotá durante 2025. Foto: Idartes / MAB / A.P.I.

Ganadores del III Premio Museo Abierto de Bogotá – Diego Felipe Becerra Lizarazo

Además del recorrido, en el Puente Diego Felipe Becerra también se entregó el reconocimiento que destaca tres intervenciones de arte urbano realizadas en Bogotá durante 2025, por su aporte a la transformación y apropiación de los espacios de la ciudad. La distinción reconoce la creatividad, el trabajo y el aporte de los artistas urbanos.

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Las obras reconocidas fueron Guardiana, de Cucaracha Biónica (Katherine Martínez Nieto), realizada en la cancha del barrio Oasis, en Usme, a partir de un proceso de diálogo y creación con niñas, niños y habitantes del sector; Retazos Urbanos, de Sowen (Julián Andrés Villamil Quiasua) y Criter (Brian Javier Medina Montañez), que articuló arte urbano, participación comunitaria y herramientas de realidad aumentada para recuperar un espacio que anteriormente era un punto crítico de basuras y convertirlo en lugar de encuentro y apropiación barrial.

Hoy, 31 de agosto Bogotá conmemora el Día del Arte Urbano. Foto: Idartes / MAB / A.P.I.

También fue reconocida El vigía de las profundidades, de Wosnan (Herney Oswaldo Trujillo), un mural inspirado en el universo literario de H. P. Lovecraft que estuvo acompañado por talleres abiertos de dibujo y pintura mural. Su desarrollo permitió vincular a jóvenes, transeúntes, comerciantes y habitantes del sector alrededor de los procesos técnicos y conceptuales del arte urbano.

Inmortalizar muros y memoria

En consonancia con la celebración del Dia del Arte Urbano, Idartes también presenta el Catálogo Museo Abierto de Bogotá 2025, una publicación que reúne y documenta las intervenciones, artistas y procesos desarrollados el año pasado. Este recoge las Becas Museo Abierto de Bogotá en Hip Hop al Parque 2025, las obras reconocidas en el II Premio Museo Abierto de Bogotá – Diego Felipe Becerra Lizarazo 2025 y otras líneas de trabajo que hicieron parte de la estrategia.

En consonancia con la celebración del Dia del Arte Urbano, Idartes también presenta el Catálogo Museo Abierto de Bogotá 2025, una publicación que reúne y documenta las intervenciones, artistas y procesos desarrollados el año pasado. Foto: Idartes / MAB / A.P.I.

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Además de registrar las obras realizadas, la publicación permite acercarse a los procesos, territorios y prácticas que han dado forma al Museo Abierto de Bogotá y contribuye a construir una memoria sobre el desarrollo del arte urbano y su relación con el espacio público de la ciudad. en formato PDF, puede consultar el Catálogo Museo Abierto de Bogotá 2025.

Otra iniciativa adicional en la visibilización de procesos de arte urbano es el Museo Virtual Diego Felipe Becerra, un espacio existente dedicado a preservar y compartir la memoria de Diego Felipe Becerra y su relación con el arte urbano. Pueden explorar su contenido a través del siguiente enlace.