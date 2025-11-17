Confidenciales
Josías Fiesco, activista del Centro Democrático, borró polémico grafiti petrista en Bogotá
La imagen estaba en la calle 45 con carrera séptima; en su lugar se pintó la bandera de Colombia.
El tema de los grafitis vuelve a ser noticia por cuenta de una imagen que se borró en el sector de Chapinero en Bogotá.
El activista del Centro Democrático, Josías Fiesco, borró el grafiti de “Las cuchas tenían razón”, una imagen que generó un amplio debate entre sectores políticos. En ese mismo lugar se pintó la bandera de Colombia.
“Empezaron diciendo que era por las madres y ahora está llena de publicidad de Iván Cepeda, fue una estrategia encapuchada, ya quedaron al descubierto y ensucia la ciudad. Pintamos la bandera de Colombia, la que nos une, no la del M-19, ni la de Palestina, aquí nuestro país se respeta”, dijo Fiesco.
“La bandera del M-19 no nos representa”: Josías Fiesco, activista del uribismo, borró un grafiti del petrismo en la localidad de Chapinero. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/RrvH8u3gtc— Revista Semana (@RevistaSemana) November 18, 2025
En compañía de varios ciudadanos que han borrado otros grafitis, Fiesco aseguró que los muros de la capital no son para mensajes políticos que generen odio.
“Ni un centímetro nuestros muros y calles para los mensajes de odio, al lado de un jardín infantil no pueden seguir pintando calaveras, o mensajes insultantes en las fachadas del comercio, eso es inaceptable y la gente tiene derecho decir no. Cuidar nuestra ciudad es también parte del respeto. ¿Por qué no van a grafitiar sus casas y no los espacios de todos?”.
Desde hace unas semanas se han venido conformando unos equipos cívicos en las localidades de Bogotá para evitar más grafitis del petrismo.