Josías Fiesco, activista del Centro Democrático, borró mural contra Álvaro Uribe en Bogotá

Para este jueves, 7 de agosto, está programada una marcha en varias ciudades del país para expresar el respaldo al expresidente.

Redacción Confidenciales
7 de agosto de 2025, 12:32 a. m.
Mural que habían escrito en contra de Álvaro Uribe en Bogotá.
Mural que habían escrito en contra de Álvaro Uribe en Bogotá. | Foto: Redes sociales

En la calle 45 con carrera séptima, en Bogotá, está uno de los murales más emblemáticos para el petrismo en la capital del país. Allí han pintado diferentes grafitis y el más reciente fue uno contra el expresidente Álvaro Uribe, que decía: “Uribe culpable”.

Por esa razón, el activista del Centro Democrático, Josías Fiesco, acudió al lugar y lideró un grupo de personas que tapó ese escrito.

“Recuperamos con los ciudadanos un muro que ha cogido la izquierda para destilar odio, mensajes de odio y eso no lo vamos a permitir. Tenemos que querer nuestras ciudades y no cederles los espacios, que son de todos, para la intimidación del petrismo. Ha sido emocionante ver como en todo el país la gente está saliendo a borrar estos grafitis petristas”, dijo.

Mural borrado en Bogotá
Mural borrado en Bogotá. | Foto: Redes sociales

El activista recordó que en total se han borrado unos 42 grafitis del petrismo y anunció que seguirán haciendo ese ejercicio en varias ciudades del país.

