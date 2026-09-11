‘Los desastres de la guerra’ en Fragmentos, Espacio de Arte y Memoria. Francisco de Goya

Se trata de un lujo de muestra, por su peso histórico, su artista y su pertinencia. En este particular espacio de arte, cuyo piso nace de las armas de una guerra que debía quedar atrás, se exhiben 80 grabados brutalmente expresivos del pintor, dibujante y grabador español (1746-1828). Sucede alrededor de las dos salas principales, en un recorrido que comienza en la Sala 3 y finaliza en la Sala 1.

'Tristes presentimientos de lo que ha de acontecer', Francisco de Goya. Foto: Detalle tomado por Cristian Camilo Mosquera

Entre los temas que plasma Goya en sus obras están la violencia extrema, el hambre y la miseria, la crítica al poder y al fanatismo, y desgarradoras mutilaciones y ejecuciones que se naturalizan en los conflictos. La muestra va más allá, entretejiendo poemas escritos entre 1923 y 2022: El Siglo, de Ósip Mandelshtam; Casa, de Warsan Shire; La guerra, de Miguel Hernández; Exhausto en la cruz, de Najwan Darwish; Canción a una dama en la sombra, de Paul Celan; Pido al dolor que persevere, de Piedad Bonnett, y La tierra se estrecha para nosotros, de Mahmud Darwish.

La muestra abre este 5 de septiembre y se extiende hasta enero de 2027. Foto: Detalle tomado por Cristian Camilo Mosquera

‘La Revolución Diamantina’ y ‘Un violador en tu camino’ en nueva entrega de ‘Presencias - Sonidos & Ecos’

Art Cut 26: Trienal Internacional de Arte en la Universidad Javeriana. Varios artistas

La exposición, que forma parte de la primera Trienal de Arte de Universidades Católicas que articula de manera simultánea exposiciones en siete ciudades de América, Europa y África, abrió esta semana y se extiende hasta el 20 de octubre. Se titula ‘Ejercicios de empatía: Salida Interior’ y reúne 13 obras que incluyen fotografía, video, instalaciones inmersivas y sonoras, performance, dibujo y creación multimedia que giran en torno a una pregunta: ¿cómo volver a encontrarnos con aquello que es distinto a nosotros?

Sin título / Proyecto 'En el tiempo y en el espacio' — Julieth Morales Aranda. Foto: Pontificia Universidad Javeriana

Salida Interior no plantea una experiencia exclusivamente visual. Algunas obras convierten el sonido en vibraciones que atraviesan el cuerpo; otras reconstruyen sueños y memorias de comunidades indígenas; una instalación permite escuchar la vida interior de un glaciar; y otras ponen en conversación aves, rocas, paisajes, cuerpos y voces humanas. Imperdible. Con curaduría local de Lucía Parias Rojas y Sylvia Suárez Segura.

ART CUT Bogotá - Ejercicios de Empatía: Salida Interior. Foto: Pontificia Universidad Javeriana

Estrenos colombianos de la semana: ‘Piedras preciosas’ y ‘Les digo almas’, en la pantalla grande

Einstein on the Beach en el Teatro Jorge Eliécer Gaitán. Dirección de Martín Bauer

A 50 años de su estreno, llega a Bogotá una presentación que mantiene demasiado vigentes sus preguntas sobre la ciencia, las máquinas, los números, la velocidad y la idea de progreso. Se puede decir incluso que, en 2026, resuenan más en un presente de inteligencias artificiales, la aceleración tecnológica y el regreso de la amenaza nuclear.

Einstein on the Beach Foto: Nova Et Vetera

La producción integra música, teatro, cine y artes visuales, en una propuesta escénica contemporánea, a cargo de Nova et Vetera en alianza con Congo Films. Pero sume además la participación de un amplio equipo técnico y artístico colombiano que complementa la propuesta desarrollada en Argentina, bajo la dirección escénica de Martín Bauer y la dirección musical de Pablo Druker. La obra reúne a una soprano, un coro de 16 voces y un ensamble colombiano integrado por flautas, saxofones, clarinete bajo, teclados y violín. Tendrá funciones el 26 y el 27 de septiembre, y forma parte del Festival No Convencional, que juega con modos y maneras en las artes escénicas contemporáneas.

50 años después de su estreno, la virtuosa obra eleva preguntas y agita sentimientos muy presentes. Foto: cortesía

Festival No Convencional 2026: regresa la curaduría de eventos que rompen moldes en artes y música

‘Incógnito’ en Casa Hoffman. Varios artistas

La muestra propone cuestionar las narrativas del deseo en diferentes épocas del arte en Colombia a través de la obra de 25 artistas que operan como conspiradores del placer y la resistencia (Nani Alarcón, Raquel Sofía Moreno, Camo, Ximena Escobar, Fernell Franco, Nadia Granados, Hellvira, María Teresa Hincapié y más). El tema se antoja necesario para una sociedad que mercantiliza la autoimagen, y el discurso del deseo del otro se desplaza hacia lenguajes marginales. Irónicamente, lo que queda por fuera de ese encuadre forzado puede llegar a ser la imagen verdadera.

'Incógnito' en Casa Hoffman, con obras e varios artistas. Aquí, la obra de Raquel Sofía Moreno. Foto: cortesía Casa Hoffman

Cada obra abre aquí una grieta-ventana cuya idea es direccionar la mirada del público hacia un espacio donde la resistencia radica en el derecho radical a la opacidad, al secreto y a la fuga. Para estos efectos, se suele apelar a miradas crudas, vinculadas a narrativas cinematográficas del terror, del humor y la oscuridad profunda de nuestra naturaleza, para rescatar las intimidades sacrificadas. Curada por María Isabel Rueda, va hasta el 16 de octubre.