El icónico Hotel Tequendama, ubicado en el corazón de Bogotá, se transforma. Al respaldo de la icónica edificación, se inauguró recientemente el Hotel de Four Points By Sheraton. Con más de 100 habitaciones, esta apuesta busca conservar el estilo vintage y al mismo tiempo, responder a las necesidades de los viajeros modernos al ser uno de los primeros hoteles de Colombia en ofrecer atención personalizada mediante Inteligencia Artificial en cada habitación.

A un costado de la entrada principal del Tequendama, por la calle 26, los huéspedes pueden encontrar la entrada de este nuevo hotel. Desde el lobby se destaca su ambiente fresco, elegante y acogedor.

La apertura se realizó en alianza con la marca Marriott International, por lo que estará dentro de su portafolio e incluirá beneficios del programa global de viajes Marriott Bonvoy. Además, este lujoso centro hotelero cuenta con la experiencia de GHL Hoteles como operador.

“Ha sido una renovación profunda del Hotel Tequendama, que está por cumplir 73 años. Eso sí, conservamos nuestro carácter simbólico, integrando tecnología de punta, eficiencia energética y un modelo operativo global. Este es un ejemplo de cómo la tradición y la innovación pueden convivir en armonía”, explicó Jorge Iván Gómez, presidente de la Sociedad Hotelera Tequendama.

Las 176 habitaciones que ahora hacen parte del Four Points By Sheraton Bogotá, Tequendama, incluyen funciones domóticas, es decir, herramientas de automatización. El sistema reconoce la llegada de los huéspedes, ofrece la bienvenida en cualquier idioma y activa todos los servicios: cerrar o abrir las cortinas, ajustar la iluminación y la temperatura.

La hospitalidad es uno de los atributos del hotel, con espacios para la relajación, el deporte y el trabajo.

Jorge Ivan Gómez, presidente de la Sociedad Tequendama, durante el lanzamiento del hotel Four Points by Sheraton. | Foto: Cortesía de Four Points By Sheraton.

Un hotel que fomenta la economía local

“Bogotá es reconocido históricamente como un destino de turismo corporativo, sin embargo, la intención es también atraer al turista internacional”, afirmó Andrés Fajardo, CEO de GHL Hoteles.

Este nuevo hotel espera ser un catalizador del turismo de la ciudad y aportar al renacer de la zona. “Queremos que todos nuestros visitantes tengan una experiencia memorable cuando nos visiten y posicionar a Bogotá como un destino de clase mundial”, detalló Fajardo.

Al combinar trabajo con turismo, la ubicación es clave para acceder a uno de los centros empresariales más grandes de la ciudad y también a los principales atractivos de Bogotá. Los huéspedes pueden movilizarse fácilmente hasta el Museo Nacional, al Planetario, el tradicional barrio La Candelaria y otros lugares icónicos del Centro Histórico.

Fajardo recordó que la historia de GHL Hoteles como operador del Hotel Tequendama inició en 2019, antes de la pandemia, año en el que recibieron más de 420 mil huéspedes. “Con ese logro se evidenció el potencial para inaugurar el nuevo hotel en estas instalaciones. Esperamos que con esta renovación el hotel renazca: alcanzaremos el 70% de la ocupación en el primer año y nos consolidaremos como un centro de eventos”, señaló.

La propuesta de Four Points By Sheraton Bogotá, Tequendama, es abrir sus puertas a todo el público y no solo a los huéspedes. Lo hace con espacios como INKAI, un restaurante de cocina peruano-oriental que puede recibir a más de 140 comensales interesados en vivir una experiencia gastronómica única. Y el Salón Bolívar, ideal para eventos sociales y corporativos, con una capacidad de hasta 200 asistentes.

El impacto de este nuevo hotel en la economía local comenzó a sentirse desde que inició su fase de renovación, en la que se generaron más de 120 empleos indirectos a través de proveedores nacionales. Actualmente es el sustento de más de 150 familias, una cifra que crece en temporada de eventos, brindando oportunidades laborales adicionales a más de 100 personas.

INKAI ofrece platos de la cocina peruano-oriental y es un restaurante abierto a todo el público y no sólo para los huéspedes del hotel. | Foto: Cortesía de Four Points By Sheraton.

Cerveza artesanal

El vínculo con la economía local también abraza la identidad regional desde la gastronomía. La marca Four Points by Sheraton impulsa esta conexión a través de Best Brews, un programa que ofrece a sus huéspedes la mejor cerveza artesanal del lugar donde se encuentra cada una de sus sedes.

En este caso la cerveza ganadora es preparada en Fontibón por Kolber Cerveza Artesanal. “Estuvimos analizando rigurosamente varias cervezas de Bogotá, sin embargo, está es la más diversa. Además sus procesos son verdaderamente artesanales, con una fermentación más lenta que le otorga un sabor único”, aseguró Sergio Álvarez, barman del nuevo hotel.

Álvarez especificó que los huéspedes ya pueden disfrutar tres tipos de cerveza: la Blonde Ale, una cerveza típica rubia; la Pumpkin Ale, con mayor grado de alcohol y un sabor más dulce, y la Sweet Stour, de perfil tostado y notorio sabor a mora.