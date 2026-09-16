ARTBO 2026: en su edición 22, el punto de encuentro del arte latinoamericano amplía su enfoque

Con nueva dirección, revalidando su misión original pero ampliando sus alcances, regresa el icónico mercado artístico de la capital. Del 24 al 27 de septiembre, ARTBO, la Feria Internacional de Arte, celebra su edición número 22 en el centro de convenciones Ágora Bogotá, reuniendo 50 galerías de 20 ciudades del mundo, 228 artistas, más de 30 instituciones y 40 editoriales, en un encuentro que integra exhibición, circulación de conocimiento y transacciones alrededor del mercado del arte latinoamericano.

En 2023 hubo 34 galerías en ARTBO, en 2025 hubo 44 y en 2026 la cifra llega a 50. Foto: Cortesía Cámara de Comercio de Bogotá

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La edición 2026 representa un crecimiento para la feria, que pasa de 44 galerías en 2025 a 50 este año, frente a las 34 que participaron en 2023. Esta expansión fortalece además la presencia de Suramérica y Centroamérica, con galerías de países como Venezuela, Ecuador, Panamá y Guatemala, y consolida a Bogotá como punto de conexión entre artistas, galerías, coleccionistas, instituciones y públicos de la región.

Ovidio Claros, presidente de la Cámara de Comercio de Bogotá CCB, explicó en la presentación del evento que “ARTBO es mucho más que una feria: es un espacio de encuentro que conecta a Bogotá con Colombia, América Latina y el mundo a través del arte. Esta edición demuestra que nuestra ciudad tiene la capacidad de convocar talento, creatividad, inversión y conocimiento, y de proyectarse como un escenario estratégico para la circulación del arte latinoamericano”, afirmó .

Siete secciones, cada una con un universo

Galerías: distribuida en los pisos 4 y 5 de Ágora Bogotá, reunirá 50 galerías provenientes de 12 países.

Instituciones: ubicada en el piso 2, será el espacio para la promoción de actividades de museos, fundaciones, revistas y otros proyectos vinculados con las artes plásticas y visuales, además de lanzamientos y publicaciones.

Encuentro Editorial: ubicada en el piso 3, espacio curado por Relámpago, con proyectos editoriales, distribuidoras y librerías especializadas en publicaciones de artes plásticas y visuales.

Encuentro Editorial presenta proyectos editoriales, distribuidoras y librerías especializadas en publicaciones de artes plásticas y visuales. Foto: Cortesía Cámara de Comercio de Bogotá

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Conversaciones: espacio de construcción de pensamiento crítico frente al arte, cuya curaduría estará a cargo de Benedicta Badía.

Trayectoria: una alianza ARTBO–Bauer que este año reconocerá la obra de la artista colombiana Fanny Sanín, con curaduría de José Roca y el apoyo y gestión de la Galería Alonso Garcés.

Artecámara: hará parte de la programación Artecámara, alianza ARTBO–Whitman dedicada a la circulación y visibilización de artistas emergentes sin representación comercial, que en esta edición contará con la curaduría de Melissa Aguilar.

Ruta Diseño: se suma a estas propuestas, que por primera vez llevará actividades a La Macarena y ampliará la conexión de la feria con otros circuitos creativos de la ciudad.

Artecámara está dedicada a la circulación y visibilización de artistas emergentes sin representación, con curaduría de Melissa Aguilar en 2026. Foto: Cortesía Cámara de Comercio de Bogotá

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La feria tendrá una fuerte presencia del arte contemporáneo, que representa cerca del 80 por ciento de la oferta. Foto: Cortesía Cámara de Comercio de Bogotá

La feria tendrá una fuerte presencia del arte contemporáneo, que representa cerca del 80 por ciento de la oferta, con propuestas de video, fotografía, instalación, performance, grabado, dibujo, cerámica, escultura, multimedia y pintura. Del total de artistas participantes, 65 % son colombianos y 35 % internacionales, reflejando el diálogo entre la creación nacional y las tendencias globales.

La innovación: ARTBO Conecta

La principal novedad de esta edición será ARTBO Conecta, una solución que integra inteligencia artificial para facilitar el encuentro entre compradores y obras disponibles en la feria. La herramienta cruza preferencias, presupuesto y expectativas de los visitantes con el inventario de las galerías para orientar su recorrido.

La iniciativa busca reducir barreras para nuevos compradores, dinamizar el coleccionismo e incrementar las oportunidades comerciales de los expositores.

Al respecto, Jaime Martínez, director de ARTBO, aseguró: “Queremos que quienes visiten ARTBO no solo descubran nuevas propuestas y artistas, sino que encuentren herramientas para dar el paso hacia el coleccionismo. Con ARTBO Conecta acompañamos especialmente a quienes están comenzando este camino, acercándolos a las galerías y brindándoles una experiencia más cercana, sencilla y accesible para tomar la decisión de adquirir una obra”.

La principal novedad de esta edición será ARTBO Conecta, una solución que integra inteligencia artificial para facilitar el encuentro entre compradores y obras disponibles en la feria. Foto: Cortesía Cámara de Comercio de Bogotá

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La programación se complementa con visitas guiadas, actividades para niños y familias y una oferta de más de 40 editoriales. Foto: Cortesía Cámara de Comercio de Bogotá

La programación se complementará con visitas guiadas, actividades para niños y familias y una oferta de más de 40 editoriales. La agenda institucional también conmemorará los 50 años de ArtNexus y del Taller Arte Dos Gráfico, dos proyectos vinculados al desarrollo del arte y la cultura gráfica en la región.

Con su edición 22, ARTBO mantienen su apuesta por conectar arte, mercado, innovación y ciudad, fortaleciendo a la capital como escenario de circulación e internacionalización del arte latinoamericano.

*Entrada general, 25.000 COP. Ingreso gratuito para estudiantes, menores de edad, personas mayores de 60 años, personas con discapacidad y afiliados al Círculo de Afiliados de la Cámara de Comercio de Bogotá.