En medio del aluvión de arte de septiembre, que ha visto una Bienal amplia e inédita tomarse varios puntos de la ciudad y varias muestras de gran relevancia (como la de Michael Armitage en Fragmentos), no podía faltar uno de los eventos tradicionales y esperados, ARTBo, en su edición 2025. Después de todo, esta feria es una de las plataformas más relevantes del arte contemporáneo en América Latina.

En su edición número 21, ARTBo reunirá 46 galerías de 18 ciudades del mundo, más de 170 artistas, 32 instituciones, 40 librerías y distribuidoras que presentarán una selección de más de 77 editoriales, en sus secciones Galerías, Editoriales, Encuentros, Instituciones, Artecámara y Trayectoria.

Este año, la feria reafirma su apuesta por un formato vertical e inmersivo, que permitirá a los asistentes recorrer cinco pisos de exhibición con propuestas artísticas de alta calidad, espacios de formación y diálogo interdisciplinario.

ARTBO tiene como objetivo principal posicionar a Bogotá como un destino clave para la cultura y los negocios, dinamizando la escena del arte nacional e internacional. El evento fomenta el relacionamiento comercial, la difusión de la oferta artística y crea un espacio para el encuentro de todos los públicos, donde tienen lugar la formación, el intercambio cultural y la apreciación del arte.

Novedades y secciones destacadas

La edición número 21 de ARTBO | Feria se distingue por una propuesta diversa, que abarca múltiples lenguajes y perspectivas del arte contemporáneo. A través de sus secciones, la Feria ofrece un recorrido dinámico por obras, investigaciones y reflexiones de artistas e instituciones tanto consolidadas como emergentes. Algunas de las secciones destacadas incluyen:

Galerías : Esta exposición reúne obras de 169 artistas, representados por 49 galerías, seleccionadas por un comité especializado.

Trayectoria : Espacio dedicado a reconocer y visibilizar artistas con una carrera consolidada y que han aportado significativamente a la historia del arte colombiano y latinoamericano.

Artecámara : Un espacio para visibilizar y proyectar a artistas emergentes en el mercado del arte. Curaduría de Carolina Cerón con la exposición Y nuestras 21 lenguas se incendiarán , que visibiliza a 21 artistas emergentes colombianos.

Editoriales : Esta sección reúne más de 30 librerías, editoriales y distribuidoras que exploran el libro como medio artístico y ofrecen nuevas formas de acercarse al arte. Curaduría de Felipe González (Laguna Libros) con la propuesta No basta con callar para escuchar los pájaros .

Encuentros: Paneles y mesas de conversación con curadores internacionales.

La sección Editoriales reúne más de 30 librerías, editoriales y distribuidoras que exploran el libro como medio artístico. | Foto: Cámara de Comercio de Bogotá

Premios y reconocimientos

Como parte de la programación, se celebrará el talento, la trayectoria y el impacto de diversos actores del ecosistema artístico a través de una serie de reconocimientos que destacan el compromiso con el arte contemporáneo, la innovación, la inclusión y la excelencia:

Premio Trayectoria Beatriz González

Premio Whitman – Artecámara

Premio Acoplásticos

Premio DC Art Foundation

La entrada general tiene un costo de 25 mil pesos, mientras que estudiantes, menores de edad, personas mayores de 60 años, personas con movilidad reducida y miembros del Círculo de Afiliados de la CCB podrán ingresar sin costo. Se busca fomentar la participación diversa y el acceso al arte contemporáneo en Bogotá.

Una experiencia cultural

ARTBO | Feria 2025 no es solo una vitrina de arte contemporáneo, sino una plataforma de encuentro, reflexión y disfrute cultural. Durante cuatro días, Bogotá se transforma en el epicentro del arte latinoamericano, ofreciendo una programación paralela con más de 30 eventos. Estos incluyen:

Visitas guiadas por expertos y curadores.

Actividades educativas para públicos diversos.

Charlas y talleres con artistas y agentes del sector.

Espacios gastronómicos que complementan la experiencia sensorial.

Una agenda especializada para invitados nacionales e internacionales.

Al respecto del evento, Ovidio Claros Polanco, presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio de Bogotá, expresó: “El arte desempeña un papel fundamental no solo en la vida cultural, sino también en el crecimiento económico de nuestra ciudad. Genera oportunidades, empleos y fomenta el turismo. Con ARTBO | Feria, Bogotá se ha consolidado como un punto de referencia para el arte contemporáneo en América Latina. Este evento conecta a galerías, artistas, coleccionistas y públicos diversos, impulsando un ecosistema que posiciona a nuestra ciudad como un centro estratégico para la cultura y los negocios, y como líder indiscutible en la escena artística regional”.