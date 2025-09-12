Desde el 20 de septiembre, en Fragmentos, Espacio de Arte y Memoria, se podrá ver y sentir la obra del artista keniano-británico Michael Armitage.

Integrada por cuatro óleos de gran formato, pintados sobre tela de corteza de lubugo y marcados por una inquietante franqueza, BALSA explora el tema de la migración y las historias y tensiones que surgen en medio de esa realidad convulsa. Esta nueva obra de Michael Armitage llega a Bogotá después de hacer parte de su reciente exposición individual en la Galería de David Zwirner, en Nueva York.

Untitled, 2024 | Foto: Kerry McFate

BALSA se inaugura el próximo sábado 20 de septiembre, de 11:00 a.m. a 5:00 p.m., en FRAGMENTOS, Espacio de Arte y Memoria y estará acompañada de un conversatorio presencial con el artista, a las 12 del día. Entrada libre.

Reconocido por su participación en instituciones como la Royal Academy of Arts, de Londres, el MoMA de Nueva York, la Kunsthalle de Basilea y la Whitechapel Gallery London, entre otras, Michael Armitage desarrolla una pintura que entrelaza mito, política, violencia y belleza, construyendo un lenguaje visual híbrido que conecta la tradición del arte africano oriental con la historia del arte occidental.

En BALSA, Armitage reflexiona sobre el tema de la migración a través de cuatro pinturas: Europa (2025), Untitled (2024), Raft (ii) (2024) y Don’t Worry There Will Be More (2024). Pintadas sobre tela de corteza de Lubugo, un textil tradicional ugandés utilizado en rituales funerarios que el artista ha utilizado como soporte durante más de una década y que sobresale por sus irregularidades, agujeros y costuras, estas obras se caracterizan por una visceralidad directa que implica al espectador en la travesía del migrante y en su representación dentro de la sociedad. Sus escenas incorporan elementos de la vida real para presentar narrativas impregnadas de un profundo sentido de humanidad y patetismo.

Raft (ii), 2024 | Foto: Kerry McFate

Si bien algunas pinturas evocan la peligrosa ruta migratoria que atraviesa el desierto del Sahara y el mar Mediterráneo para llegar a Europa, otras obras abordan aspectos de la migración en un sentido más amplio. Caos y multitudes, desesperación y acción, resiliencia y resistencia, todo creado con los colores primarios intensos, los trazos fuertes e inquietantes y las atmósferas nebulosas casi oníricas, característicos de Armitage.

En Raft (ii), un barco lleno de refugiados navega por el mar profundo junto a numerosas figuras atrapadas en la marea, como metáfora universal del exilio y la deriva. Mientras en Europa, una mujer duerme en un lugar mítico ya conquistado por la crisis migratoria.

Y en Untitled, un hombre sostiene la cabeza de otro sumergido en el agua, ofreciéndole un último aliento y recordando la situación anónima de miles de cuerpos en tránsito. Por su parte Don’t Worry There Will Be More evoca de manera irónica la promesa de más viajes forzados y tragedias por venir, a través de la representación de dos hombres sosteniendo a un tercero: “La pintura retrata los peligros que enfrentan los migrantes y las personas apátridas, mostrando su vulnerabilidad al ser capturadas o expuestas”, The Brooklyn Rail.

Raft (ii), 2024 | Foto: Kerry McFate

Esta muestra en FRAGMENTOS, Espacio de Arte y Memoria dialoga profundamente con el lugar. Aquí, las pinturas de Armitage adquieren una resonancia especial: el soporte herido del lubugo se encuentra con el suelo fracturado de Fragmentos, abriendo un espacio común de memoria, duelo y transformación. Un puente entre las luchas por la memoria en África Oriental y en Colombia. Así, la pintura de Michael Armitage nos recuerda que los cuerpos, los territorios y los materiales guardan cicatrices y que el arte puede hacer visibles esas marcas como forma de resistencia.

“Las pinturas y dibujos del artista keniano-británico Michael Armitage dan forma a historias reales e imaginarias, construyendo impresiones matizadas y profundamente arraigadas de los innumerables contextos sociopolíticos y culturales que afectan la vida cotidiana contemporánea en la región. Realizadas en una paleta de colores exuberante y distintiva, estas composiciones abarcadoras combinan vívidamente referencias visuales a eventos recientes, el canon histórico-artístico y los propios recuerdos y entorno del artista, a la vez que generan espacio para lo espiritual y lo simbólico. Al utilizar la pintura para excavar, procesar y reevaluar estas fuentes, la práctica de Armitage sutilmente desmorona las consideraciones formales tradicionales, dando como resultado cuadros líricos que prosperan en la enigmática confusión entre motivo y significado”, dice el texto tomado de la página oficial de David Zwirner, representante de Michael Armitage.

BALSA estará exhibida en la sala principal de FRAGMENTOS, a partir del próximo sábado 20 de septiembre. Ese mismo día, a las 12:00 p.m. el artista ofrecerá una charla abierta al público.

Europa, 2025 | Foto: Kerry McFate

El artista

Artista keniano británico nacido en Nairobi, Kenia, en 1984, Michael Armitage es reconocido hoy como uno de los de los creadores más influyentes del arte negro internacional. Se formó en Londres donde recibió su BFA de la Slade School of Art, en 2007, y un diploma de posgrado de la Royal Academy Schools, en 2010. Recibió el Premio de Arte Ruth Baumgarte en 2020, y en 2021 fue elegido Royal Academician of Painting por la Royal Academy of Arts de Londres. Ha expuesto de manera colectiva e individual, en instituciones de prestigio de Europa, África, Australia y Estados Unidos, como el Museum of Modern Art (MoMA), la Whitechapel Gallery London, la Royal Academy of Arts London, la Kunsthalle Basel, la Haus der Kunst y la Fundación Norval.