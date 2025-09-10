Cuando las palabras no alcanzan, la música habla. Por eso, desde este domingo 14 de septiembre, el Auditorio León de Greiff se convertirá en escenario de una de las apuestas más audaces de la música académica en Colombia: el inicio del ciclo PRESENCIAS — Sonidos & Ecos.

Se trata de un programa que se extenderá hasta 2027, y plantea la música no solo como arte, sino como vehículo de memoria, resistencia y conciencia democrática. Este reúne a grandes intérpretes, orquestas y coros en torno a la creación contemporánea, con un alto componente femenino. Creado y organizado por la Dirección de Patrimonio Cultural de la Universidad Nacional de Colombia, bajo la dirección general y curaduría de María Belén Sáez de Ibarra.

El Auditorio León de Greiff acogerá el ciclo 'PRESENCIAS — Sonidos & Ecos' en sus tres años. | Foto: Cortesía: Dirección de Patrimonio Cultural UNAL

Único en el país, PRESENCIAS — Sonidos & Ecos se desarrollará durante tres años (2025–2027) en el León de Greiff. Allá se convertirá a la música contemporánea y viva en un espacio para recordar, resistir y celebrar la historia de los pueblos, los derechos y las luchas por la democracia.

Con una visión de futuro, se abordará conmemoraciones de hitos históricos —desde Hiroshima hasta el Palacio de Justicia, pasando por la memoria de la Unión Patriótica, la Revolución Diamantina, el genocidio palestino, la Amazonía, la conmemoración del Holocausto y la emancipación afrodescendiente— a través de obras de compositoras y compositores que marcan la vanguardia mundial.

En los meses siguientes de 2025, el público vivirá conciertos dedicados a hitos de la memoria mundial: 8 de noviembre: Conmemoración de la masacre del Palacio de Justicia, con obras de Gabriela Ortiz, Tania León y Jacqueline Nova.

Jacqueline Nova | Foto: Cortesía: Dirección de Patrimonio Cultural UNAL

23 de noviembre: Recuerdo de Hiroshima, con obras de Sofia Gubaidulina interpretadas por la Orquesta Filarmónica Juvenil de Cámara y solistas internacionales.

El concierto inicial

El concierto inaugural es, en sí mismo, un manifiesto. En el centro, el estreno mundial de una obra de Juan Forero, comisionada por la Dirección de Patrimonio Cultural UNAL, además de repertorios palestinos.

La programación convoca dos heridas aún abiertas: el genocidio palestino en Gaza y La Escombrera en Medellín, lugar donde se presume la existencia de la mayor fosa común de desaparecidos del conflicto colombiano. Una forma reconocer que el dolor humano trasciende fronteras y que el arte tiene la potencia de entrelazarlos en una misma resonancia.

Orquesta Filarmónica de Mujeres. | Foto: Kike Barona

Para esta conmovedora apertura, se unirán sobre el escenario la Orquesta Filarmónica de Mujeres, de Bogotá, instrumentistas del Conservatorio de Música UNAL, coros infantiles (Coro Infantil del Programa Básico, Coro Infantil del Programa Suzuki y Coro mixto del Conservatorio de Música UNAL y Coro Infantil Fundación Chaminade), el dueto palestino Athrodeel (Ahmad Diab y Aseel Massoud), el pianista catalán Moisès Bertran y la directora invitada Larissa Macedo, de Brasil. Será una ceremonia musical de esperanza y resistencia.

Conmemoración del genocidio palestino en Gaza y de La Escombrera en Medellín - 14 de septiembre de 2025 — 4:00 p.m.

Primera parte: Obras del repertorio palestino: I have no address, Refugiada, Estrella de la mañana.

Segunda Parte: Estreno mundial de La Escombrera, obra comisionada a Juan Forero, encargada por la Dirección de Patrimonio Cultural de la UNAL. Además del Pie Jesu, Réquiem, de Gabriel Fauré.