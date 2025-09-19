Suscribirse

Expresión cultural

La segunda edición del Festival África conecta continentes a través de la música, el cine y la danza, en Bogotá

Se realizará del 25 al 27 de septiembre, en la Red de Escenarios Culturales de Idartes, con una antesala hoy, viernes 19 de septiembre, en el Teatro El Ensueño.

Redacción Arcadia
19 de septiembre de 2025, 2:57 p. m.
Cantos del Río
Cantos del Río | Foto: cortesía IDARTES

La capital será escenario de la segunda edición de un festival que es una celebración, y se plantea unir a Colombia con las culturas de Senegal, Camerún y Costa de Marfil a través de la música, el cine y los diálogos culturales.

Contexto: Agenda cultural de septiembre/octubre: de migraciones, vanguardias y bienales vibrantes e inéditas

Si el Festival África en Bogotá regresa para una segunda edición es dado el éxito de su primera edición en 2024. Y lo hace con un enfoque renovado: visibilizar el poder creativo de las mujeres en la escena musical africana.

La iniciativa es organizada por el Idartes, con la curaduría de Afropicks y la producción de High Hill Productions, y cuenta con el apoyo de aliados como la Embajada de Colombia en Senegal, la Embajada de Francia en Costa de Marfil y Colombia, el Festival Petronio Álvarez, el Quibdó África Film Festival, Dakar Music Expo, entre otros.

El objetivo de esta segunda versión es fortalecer los lazos culturales entre África y América Latina, consolidando a Bogotá como un epicentro de encuentro creativo, diverso e incluyente.

En esta ocasión, el festival resalta las voces femeninas que están transformando la música africana. Igualmente, se convierte en un espacio para abordar los efectos y los lazos duraderos de la diáspora, ofreciendo un espacio de diálogo con artistas afrocolombianos y del Sur Global.

II edición del Festival África en Bogotá
II edición del Festival África en Bogotá | Foto: cortesía IDARTES

La programación contempla conciertos en escenarios icónicos de la ciudad como el Planetario de Bogotá, La Media Torta, el Teatro Jorge Eliécer Gaitán, el Teatro El Ensueño y el Escenario Móvil María Mercedes Carranza de la Red de Escenarios Culturales de Idartes.

Entre los artistas invitados figuran Rema Diop y Ma Keita (Senegal), los colectivos Maquis Electroniq y Guiss Guiss Bou Bess. Por Colombia estarán presentes Hugo Candelario, Elkin Robinson, Plu con Pla, Bazurto All Stars, Tribu Baharú, Ritmo Exótico, Nicoyembe, Matachindé y dos de los ganadores del Festival Petronio Álvarez como Timbison y Cantos de Río.

Guiss-Guiss-Bou-Bess
Guiss-Guiss-Bou-Bess | Foto: cortesía IDARTES

Además de las presentaciones musicales, el festival ofrecerá una agenda cultural en el Planetario de Bogotá, que será sede oficial y punto de encuentro para proyecciones audiovisuales, ciclos académicos y conversatorios.

Contexto: Lo que necesita saber del XXV Festival Jizca Chía Zhue ‘El Tamuy de Bacatá’, que honra la Boda del Sol y la Luna

Entre las actividades se incluyen el Ciclo Cine y Música, que presentará películas afrodiaspóricas de Senegal, Guinea-Bissau y Colombia, y el Ciclo Mujeres y Música, un espacio de diálogo sobre el protagonismo femenino en la nueva escena africana y afrodescendiente, con la participación de artistas como Rema Diop, Ma Keita, Chavela y NKJ junto a referentes colombianas. También se desarrollará el taller de danza Sabar, dirigido por maestros senegaleses, que permitirá explorar la tradición corporal y rítmica del África Occidental.

Todas estas actividades paralelas serán de entrada libre hasta completar aforo, con el objetivo de acercar al público a nuevas formas de conocimiento y expresión artística, generar reflexión colectiva sobre la diversidad cultural y abrir espacios de formación que trascienden el disfrute estético para convertirse en experiencias de intercambio y aprendizaje compartido.

Contexto: Un ataque masivo, un activismo artístico, una experiencia: Massive Attack regresa a Colombia, 15 años después

La programación

19 de septiembre

Teatro El Ensueño - Pre lanzamiento

7:30 p.m.; Nicoyembe. Entradas en Tuboleta

25 de septiembre

Planetario de Bogotá - Concierto de inauguración

Elkin Robinson y Guiss Guiss Bou Bess

7:00 p.m.; Entradas en Tuboleta

26 de septiembre

Escenarios Móviles - África en Bogotá llega a tu barrio

Plaza Fundacional de Suba

Maquis Electroniq e invitados sorpresas

2:00 p.m; Entrada libre

*

Teatro Jorge Eliécer Gaitán - Gala Festival África en Bogotá

Rema Diop, Hugo Candelario, Timbison y Matachinde

7:30 p.m. Entradas en Tuboleta

II edición del Festival África en Bogotá
II edición del Festival África en Bogotá | Foto: cortesía IDARTES

27 de septiembre

Teatro al aire libre La Media Torta - Tortazo África en Bogotá

Cantos de Río, Plu con Pla, Bazurto All Stars, Maquis Electroniq, Tribu Baharu y artistas internacionales invitados.

1:30 p.m.; Entrada libre hasta completar aforo

Con esta segunda edición, el Festival África en Bogotá se consolida como un puente cultural entre continentes hermanos, invitando al público a participar en una experiencia que celebra la diversidad, la memoria y la creatividad compartida.

*Le invitamos a conocer la programación en la página oficial del evento: https://www.idartes.gov.co/es/africa-en-bogota.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Nueva condena contra cabecillas del ELN, ahora por el crimen de tres firmantes de paz

2. Definido el canal que transmitirá el Mundial de Ciclismo: así podrá ver a Egan Bernal vs. Pogačar

3. El expresidente Iván Duque fue invitado como jurado para premio de sostenibilidad de la Fundación Catar

4. Fin de semana de Amor y Amistad: consulte las medidas de seguridad en varias localidades de Bogotá

5. Gloria Miranda reapareció tras incómodo momento que vivió con Petro y respondió por descertificación: “Colombia no falló”

LEER MENOS

Noticias relacionadas

ÁfricaFestivalComunidades afro

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.