La capital será escenario de la segunda edición de un festival que es una celebración, y se plantea unir a Colombia con las culturas de Senegal, Camerún y Costa de Marfil a través de la música, el cine y los diálogos culturales.

Si el Festival África en Bogotá regresa para una segunda edición es dado el éxito de su primera edición en 2024. Y lo hace con un enfoque renovado: visibilizar el poder creativo de las mujeres en la escena musical africana.

La iniciativa es organizada por el Idartes, con la curaduría de Afropicks y la producción de High Hill Productions, y cuenta con el apoyo de aliados como la Embajada de Colombia en Senegal, la Embajada de Francia en Costa de Marfil y Colombia, el Festival Petronio Álvarez, el Quibdó África Film Festival, Dakar Music Expo, entre otros.

El objetivo de esta segunda versión es fortalecer los lazos culturales entre África y América Latina, consolidando a Bogotá como un epicentro de encuentro creativo, diverso e incluyente.

En esta ocasión, el festival resalta las voces femeninas que están transformando la música africana. Igualmente, se convierte en un espacio para abordar los efectos y los lazos duraderos de la diáspora, ofreciendo un espacio de diálogo con artistas afrocolombianos y del Sur Global.

II edición del Festival África en Bogotá | Foto: cortesía IDARTES

La programación contempla conciertos en escenarios icónicos de la ciudad como el Planetario de Bogotá, La Media Torta, el Teatro Jorge Eliécer Gaitán, el Teatro El Ensueño y el Escenario Móvil María Mercedes Carranza de la Red de Escenarios Culturales de Idartes.

Entre los artistas invitados figuran Rema Diop y Ma Keita (Senegal), los colectivos Maquis Electroniq y Guiss Guiss Bou Bess. Por Colombia estarán presentes Hugo Candelario, Elkin Robinson, Plu con Pla, Bazurto All Stars, Tribu Baharú, Ritmo Exótico, Nicoyembe, Matachindé y dos de los ganadores del Festival Petronio Álvarez como Timbison y Cantos de Río.

Guiss-Guiss-Bou-Bess | Foto: cortesía IDARTES

Además de las presentaciones musicales, el festival ofrecerá una agenda cultural en el Planetario de Bogotá, que será sede oficial y punto de encuentro para proyecciones audiovisuales, ciclos académicos y conversatorios.

Entre las actividades se incluyen el Ciclo Cine y Música, que presentará películas afrodiaspóricas de Senegal, Guinea-Bissau y Colombia, y el Ciclo Mujeres y Música, un espacio de diálogo sobre el protagonismo femenino en la nueva escena africana y afrodescendiente, con la participación de artistas como Rema Diop, Ma Keita, Chavela y NKJ junto a referentes colombianas. También se desarrollará el taller de danza Sabar, dirigido por maestros senegaleses, que permitirá explorar la tradición corporal y rítmica del África Occidental.

Todas estas actividades paralelas serán de entrada libre hasta completar aforo, con el objetivo de acercar al público a nuevas formas de conocimiento y expresión artística, generar reflexión colectiva sobre la diversidad cultural y abrir espacios de formación que trascienden el disfrute estético para convertirse en experiencias de intercambio y aprendizaje compartido.

La programación

19 de septiembre

Teatro El Ensueño - Pre lanzamiento

7:30 p.m.; Nicoyembe. Entradas en Tuboleta

25 de septiembre

Planetario de Bogotá - Concierto de inauguración

Elkin Robinson y Guiss Guiss Bou Bess

7:00 p.m.; Entradas en Tuboleta

26 de septiembre

Escenarios Móviles - África en Bogotá llega a tu barrio

Plaza Fundacional de Suba

Maquis Electroniq e invitados sorpresas

2:00 p.m; Entrada libre

*

Teatro Jorge Eliécer Gaitán - Gala Festival África en Bogotá

Rema Diop, Hugo Candelario, Timbison y Matachinde

7:30 p.m. Entradas en Tuboleta

II edición del Festival África en Bogotá | Foto: cortesía IDARTES

27 de septiembre

Teatro al aire libre La Media Torta - Tortazo África en Bogotá

Cantos de Río, Plu con Pla, Bazurto All Stars, Maquis Electroniq, Tribu Baharu y artistas internacionales invitados.

1:30 p.m.; Entrada libre hasta completar aforo

Con esta segunda edición, el Festival África en Bogotá se consolida como un puente cultural entre continentes hermanos, invitando al público a participar en una experiencia que celebra la diversidad, la memoria y la creatividad compartida.