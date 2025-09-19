Expresión cultural
La segunda edición del Festival África conecta continentes a través de la música, el cine y la danza, en Bogotá
Se realizará del 25 al 27 de septiembre, en la Red de Escenarios Culturales de Idartes, con una antesala hoy, viernes 19 de septiembre, en el Teatro El Ensueño.
La capital será escenario de la segunda edición de un festival que es una celebración, y se plantea unir a Colombia con las culturas de Senegal, Camerún y Costa de Marfil a través de la música, el cine y los diálogos culturales.
Si el Festival África en Bogotá regresa para una segunda edición es dado el éxito de su primera edición en 2024. Y lo hace con un enfoque renovado: visibilizar el poder creativo de las mujeres en la escena musical africana.
La iniciativa es organizada por el Idartes, con la curaduría de Afropicks y la producción de High Hill Productions, y cuenta con el apoyo de aliados como la Embajada de Colombia en Senegal, la Embajada de Francia en Costa de Marfil y Colombia, el Festival Petronio Álvarez, el Quibdó África Film Festival, Dakar Music Expo, entre otros.
El objetivo de esta segunda versión es fortalecer los lazos culturales entre África y América Latina, consolidando a Bogotá como un epicentro de encuentro creativo, diverso e incluyente.
En esta ocasión, el festival resalta las voces femeninas que están transformando la música africana. Igualmente, se convierte en un espacio para abordar los efectos y los lazos duraderos de la diáspora, ofreciendo un espacio de diálogo con artistas afrocolombianos y del Sur Global.
La programación contempla conciertos en escenarios icónicos de la ciudad como el Planetario de Bogotá, La Media Torta, el Teatro Jorge Eliécer Gaitán, el Teatro El Ensueño y el Escenario Móvil María Mercedes Carranza de la Red de Escenarios Culturales de Idartes.
Entre los artistas invitados figuran Rema Diop y Ma Keita (Senegal), los colectivos Maquis Electroniq y Guiss Guiss Bou Bess. Por Colombia estarán presentes Hugo Candelario, Elkin Robinson, Plu con Pla, Bazurto All Stars, Tribu Baharú, Ritmo Exótico, Nicoyembe, Matachindé y dos de los ganadores del Festival Petronio Álvarez como Timbison y Cantos de Río.
Además de las presentaciones musicales, el festival ofrecerá una agenda cultural en el Planetario de Bogotá, que será sede oficial y punto de encuentro para proyecciones audiovisuales, ciclos académicos y conversatorios.
Entre las actividades se incluyen el Ciclo Cine y Música, que presentará películas afrodiaspóricas de Senegal, Guinea-Bissau y Colombia, y el Ciclo Mujeres y Música, un espacio de diálogo sobre el protagonismo femenino en la nueva escena africana y afrodescendiente, con la participación de artistas como Rema Diop, Ma Keita, Chavela y NKJ junto a referentes colombianas. También se desarrollará el taller de danza Sabar, dirigido por maestros senegaleses, que permitirá explorar la tradición corporal y rítmica del África Occidental.
Todas estas actividades paralelas serán de entrada libre hasta completar aforo, con el objetivo de acercar al público a nuevas formas de conocimiento y expresión artística, generar reflexión colectiva sobre la diversidad cultural y abrir espacios de formación que trascienden el disfrute estético para convertirse en experiencias de intercambio y aprendizaje compartido.
La programación
19 de septiembre
Teatro El Ensueño - Pre lanzamiento
7:30 p.m.; Nicoyembe. Entradas en Tuboleta
25 de septiembre
Planetario de Bogotá - Concierto de inauguración
Elkin Robinson y Guiss Guiss Bou Bess
7:00 p.m.; Entradas en Tuboleta
26 de septiembre
Escenarios Móviles - África en Bogotá llega a tu barrio
Plaza Fundacional de Suba
Maquis Electroniq e invitados sorpresas
2:00 p.m; Entrada libre
*
Teatro Jorge Eliécer Gaitán - Gala Festival África en Bogotá
Rema Diop, Hugo Candelario, Timbison y Matachinde
7:30 p.m. Entradas en Tuboleta
27 de septiembre
Teatro al aire libre La Media Torta - Tortazo África en Bogotá
Cantos de Río, Plu con Pla, Bazurto All Stars, Maquis Electroniq, Tribu Baharu y artistas internacionales invitados.
1:30 p.m.; Entrada libre hasta completar aforo
Con esta segunda edición, el Festival África en Bogotá se consolida como un puente cultural entre continentes hermanos, invitando al público a participar en una experiencia que celebra la diversidad, la memoria y la creatividad compartida.
*Le invitamos a conocer la programación en la página oficial del evento: https://www.idartes.gov.co/es/africa-en-bogota.