Así planean revivir a Paul Walker en ‘Rápidos y furiosos 11’: ¿volverá Brian O’Conner?

La expectativa alrededor del cierre definitivo de la saga de Rápidos y Furiosos ha reabierto el debate sobre el destino de Brian O’Conner, el emblemático personaje interpretado por Paul Walker.

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Ante los rumores sobre una posible reaparición en la undécima entrega, titulada tentativamente Fast Forever, la familia del fallecido actor ha fijado su postura sobre las condiciones en las que se debería gestionar la imagen del intérprete.

En declaraciones concedidas a Entertainment Weekly, Cody Walker, hermano menor del actor, confirmó que no tiene intención de volver a participar como doble corporal en la franquicia, como lo hizo junto a su hermano Caleb para completar las secuencias pendientes de Rápidos y Furiosos 7 tras la trágica muerte de Paul en noviembre de 2013.

Paul Walker y Vin Diesel compartieron a lo largo de la saga de 'Rápidos y furiosos' hasta su muerte en 2013. (Photo by Dave J Hogan/Getty Images) Foto: Getty Images

“No me interesaría volver a hacer eso. Me encanta cómo su personaje se despidió de la saga. No lo mataron; no hicieron algo tan desacertado. Es hermoso: Brian está criando a sus hijos”, afirmó Cody Walker al medio estadounidense.

Asimismo, Cody enfatizó que cualquier autorización o iniciativa para incluir de nuevo la imagen de Paul Walker debe ser coordinada de forma exclusiva por la hija del actor, Meadow Walker.

Según explicó, la evolución de la tecnología actual hace innecesario el trabajo presencial de los hermanos en el plató:

“Si quieren hacer eso, si a Meadow le gustaría verlo, no me necesitan ni a mí ni a Caleb. La inteligencia artificial no existía en 2014 (...). Hay años de material filmado de otras películas de la saga que nunca se utilizó. Son los mejores en la industria, pueden resolverlo”.

Paul Walker falleció a los 40 años en un accidente automovilístico el 30 de noviembre de 2013, cuando la producción de la séptima entrega se encontraba en desarrollo.

Según reportó en su momento el portal especializado MeriStation, el actor había filmado aproximadamente el 85 % de sus escenas. Para finalizar el rodaje, la productora Universal Pictures combinó la colaboración física de Caleb y Cody Walker con herramientas de simulación digital e imágenes de archivo.

El debate actual sobre la eventual reaparición de O’Conner no solo involucra el aspecto emotivo, sino los dilemas éticos y técnicos en el uso de la imagen digital post mortem.

Aunque la tecnología actual basada en inteligencia artificial permite recrear voces e impresiones faciales con alto nivel de precisión, la familia del actor insiste en que el factor determinante debe ser el respeto al legado.

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Cody Walker remarcó a Entertainment Weekly que, en caso de concretarse alguna aparición, esta requeriría “mucha reflexión y tendría que hacerse con absoluto buen gusto”.

Por el momento, ni la productora ni la dirección de Fast Forever han confirmado de manera explícita la existencia de un plan definitivo para el uso de material inédito o recreaciones digitales del personaje.