Presidente Abelardo De La Espriella posesionó a Beatriz Eugenia Vélez como nueva presidenta de Colpensiones

El presidente de la República, Abelardo De La Espriella, posesionó este martes, 6 de octubre, a Beatriz Eugenia Vélez Vengoechea como nueva presidenta de Colpensiones con el propósito de fortalecer la capacidad institucional y la gestión de la entidad.

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De acuerdo con el comunicado, entre las prioridades de la nueva administración estarán el pago oportuno de las pensiones, la protección de los recursos de los afiliados, el mejoramiento de la atención a ciudadanos y el fortalecimiento de las capacidades técnicas, financieras, tecnológicas y operativas de Colpensiones.

Beatriz Eugenia Vélez Vengoechea. Foto: Foto: Tomada de X

El Gobierno nacional señaló que concentrará esfuerzos en estos aspectos y en una administración responsable de los recursos. La ministra del Trabajo, Natalia López Fuentes, indicó que el Ministerio acompañará la gestión de Vélez para atender los desafíos de la entidad.

“Esta posesión representa una responsabilidad enorme con millones de colombianos. Desde el Ministerio del Trabajo acompañaremos la gestión de la nueva presidenta para fortalecer a Colpensiones, proteger los recursos y garantizar que cada decisión tenga rigor técnico y sentido humano”, señaló López Fuentes.

La ministra agregó: “Detrás de cada pensión hay una persona y una familia que esperan respuestas oportunas del Estado”.

Vélez Vengoechea es abogada de la Pontificia Universidad Javeriana y cuenta con especializaciones en Derecho Laboral y en Instituciones de Seguridad Social. También tiene una maestría en Seguridad Social y un máster en Gestión de Riesgos.

Beatriz Eugenia Vélez Vengoechea , es la nueva presidente de Colpensiones. Foto: Foto tomada de Linkedin

Según la información entregada por el Gobierno, la nueva presidenta acumula más de tres décadas de experiencia profesional y directiva en áreas relacionadas con seguridad social, relaciones laborales, gobierno corporativo y gestión de riesgos.

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El comunicado señala que uno de los desafíos de su administración será fortalecer las capacidades financieras, tecnológicas y operativas de Colpensiones, junto con una atención oportuna a afiliados y pensionados.

Con su posesión, Vélez queda al frente de la entidad encargada de la administración del sistema público de pensiones, mientras el Gobierno plantea como objetivos mejorar su capacidad de respuesta institucional y la gestión de los recursos.