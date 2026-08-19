Las cesantías y el auxilio funerario, dos respaldos que muchos pueden utilizar durante la crisis por cuenta del terremoto

Se completa más de una semana luego de que Colombia fuera sacudida fuertemente por el terremoto de magnitud 7,4 grados que ocurrió el pasado 10 de agosto, y que dejó consigo miles de viviendas afectadas en todo el país, además de un saldo de cerca de 300 muertos. Tras la situación, muchos han buscado ayudas y mecanismos para recuperar sus casas, además de otros gastos que ha generado la tragedia.

¿De dónde saldrán los recursos para la reconstrucción tras el terremoto del pasado 10 de agosto? Esta es la propuesta de Anif

Es importante que los trabajadores tengan en cuenta que al contar con cesantías, disponen de una serie de mecanismos de protección frente a contingencias como la ocurrida hace algunos días.

Terremoto en el Valle, Trujillo Foto: Gobernación del Valle

La Asociación Colombiana de Administradoras de Fondos de Pensiones y de Cesantías, Asofondos, detalló que las cesantías son recursos propiedad de cada trabajador y que puede disponer total o parcialmente de ellos para usos tales como el mejoramiento o reparación de vivienda.

Es importante tener en cuenta que, tras el más reciente reporte de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastre, UNGRD, en las regiones afectadas se registran 134.342 viviendas averiadas, 29.554 destruidas y 267 edificios colapsados.

¿Va a comprar vivienda? Estas son las alertas que deja el terremoto para revisar antes de firmar

Si usted desea acceder a sus cesantías para la reparación de su vivienda, es importante que presente una solicitud escrita a su empleador para autorización de retiro. Es clave que tenga a la mano la cédula, certificado de libertad y tradición del inmueble, contrato civil de obra o cotizaciones, presupuesto de materiales y obras, y carta de autorización del empleador.

Quienes tuvieron daños en sus viviendas podrán reclamar las cesantías para reconstruirlas, dice Asofondos. Foto: Foto creada con IA Gemini

Finalmente debe entregar la solicitud a su fondo de cesantías, ya sea Colfondos, Porvenir, Protección o Skandia. Una vez aprobada la solicitud, en pocos días el fondo efectuará el desembolso.

Tenga en cuenta que también tiene acceso a un auxilio funerario en el fondo de pensiones.

“En caso de fallecimiento de un afiliado o pensionado, quien haya asumido los gastos funerarios puede acceder al auxilio que otorga el fondo de pensiones y que busca brindar un respaldo económico en este momento. El monto se calcula con base en el último ingreso sobre el que cotizó la persona o en su última mesada pensional, según el caso, y está entre cinco y diez salarios mínimos legales mensuales vigentes”, precisó Andrés Velasco, presidente de Asofondos.

Andrés Velasco, presidente de Asofondos, detalló cómo es el proceso. Foto: CORTESÍA ASOFONDOS

Si desea solicitarlo, presente una solicitud ante el fondo de pensiones del fallecido. Luego debe aportar el formulario de solicitud, junto con el registro civil de defunción, factura de los gastos funerarios con detalle de servicios, documento de identidad del reclamante, certificación bancaria y, si aplica, autorización de herederos.